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Stüssy ve Nike, 2020 sonu için iki markanın da imzasını taşıyan çok yönlü stillerden oluşan üçüncü koleksiyonlarıyla geri dönüyor. İki markanın ortak tasarımı olan modern ve vazgeçilmez stiller, her yerde hayal gücümüzü ateşliyor ve pozitif bir hava sunuyor. Stüssy ile yapılan iş birliğinin 3. bölümü, Benassi terliği plajlara taşıyor. Bu stil, kolayca giyilip çıkarılabiliyor.

Spor giyimin vazgeçilmez stili, dikkat çekici silüetiyle verandalardan güneşli plajlara kadar hemen her yerde boy gösteriyor. Günümüze uyarlanan bu model, geleneksel Nike logosunu dünyaca ünlü Stüssy yazısıyla birleştiriyor ve Pine Green tonlarına bezenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.