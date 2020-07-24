Uzaydayken ayakkabılarını nasıl onarırsın? Elinin altına ne varsa onu kullanırsın. Yenilik ekibimiz, ileri teknolojiyi çöple birleştiren bir tasarım oluşturmak için uzayda sürdürülebilir yaşam fikrinden yola çıktı. Teknoloji ve çöpün nadir görülen bu birlikteliğinden Space Hippie doğdu. Ağırlığının %25-50'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen her bir Space Hippie, hala deneme sürecinde. Bu, çok küçük karbon ayak izine sahip büyük bir adım.

Hippi hareketi, ABD'nin bilincinde önemli bir iz bıraktı. Bize becerikli olmamızı, kaynakları iyi kullanmamızı, geleceğe odaklanmamızı ve gezegenimize iyi davranmamızı öğütledi. Tasarımcılarımız, içlerindeki hippi ruhunu fabrika atıklarına ve üretim fazlası malzemelere kanalize etti. Çöp de dahil olmak üzere elimizde ne varsa kullandık. Hiçbir atığın atılmasına izin vermedik. Geleceğin hayalleri için geçmişin hayalperestlerinden ilham aldık.