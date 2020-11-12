Behind the Design - Sketch Study
Air Max 90 'Moscow'
Moskova ve alt kültürleriyle Air Max 90'tan daha ilişkili bir sneaker bulmak imkansızdır. 2000'lerin ortalarında, bu ayakkabı grafitti sanatçıları, futbol taraftarları ve rapçilerin tercih ettiği sneaker oldu. Ayrıca AM90, Air Max yelpazesinin en ünlü ikonu olmayı hiç bırakmadı.
Air Max 90 "Moscow" modelinin amacı, modern Moskova'nın öyküsünü renkler aracılığıyla anlatmaktı. Şehirde yaşayanlarla yaptığımız görüşmelerde, modern Moskova'yı en iyi temsil eden rengin gri olduğunu öğrendik. Mimarisinden havasına kadar şehrin her yerinde gri renge rastlamak mümkün.
Ancak Moskova'da göreceğin tek renk gri değil. Hava karardıktan sonra, şehrin gece hayatı rengarenk şekilde ortaya çıkıyor. Bu renk cümbüşünde ise kırmızı ve mavi öne çıkıyor. Araba farları, metro tabelaları ve modern trenlerde göze çarpan kırmızılar, şehrin renk paletine yön veriyor. Maviler ise neon reklam panolarında, toplu taşımanın soğuk ışıklarında ve bina lambalarında dikkat çekiyor.
Belki de Air Max 90 "Moscow" modelinin hayat bulması kaçınılmazdı. Çünkü Moskova'ya hakim olan renkler (gri, kırmızı, mavi), AM90'ın ikonik OG renk grupları Smoke Grey, Infrared ve Laser Blue'yu andırıyor.
Moskova, hızlı akan şehir yaşamıyla da tanınan bir şehirdir. Ayakkabının çamurluklarındaki "şehir" ve "hız" anlamına gelen Rusça kelimeler, bu gerçeği temsil ediyor.
Moskova için üretilen bu modeli tamamlamak için AM90'ın yama, dil ve bilek kısımlarını yansıtıcı file malzemelerle baştan tasarlayarak ayakkabının uzun gecelerde parıldamasını sağladık.