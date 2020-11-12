Moskova ve alt kültürleriyle Air Max 90'tan daha ilişkili bir sneaker bulmak imkansızdır. 2000'lerin ortalarında, bu ayakkabı grafitti sanatçıları, futbol taraftarları ve rapçilerin tercih ettiği sneaker oldu. Ayrıca AM90, Air Max yelpazesinin en ünlü ikonu olmayı hiç bırakmadı.