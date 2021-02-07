İki farklı yoğunlukta sağlam ve suya dayanıklı Cordura ile sarmalanmış bu AM90 modeli, tahmin edilemez kuzey havasına hazır. Ayrıca bir AM90 modelinde ilk kez, yan tarafı bir mücevher Swoosh logosu süslüyor. Son olarak, 3M öğelerden oluşan çeyrek paneli seni görünür kılıyor ve bizi evimize ulaştıran yollara ve işçilere saygı duruşunda bulunuyor.