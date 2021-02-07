TASARIMIN ARKA PLANI
AIR MAX 90 BSMNT
BSMNT geri döndü ve bu sefer depolar şehri Manchester'da hayat buluyor. Söz konusu "sıkı çalış, sıkı eğlen" felsefesi olduğunda bu felsefeye Yağmurlu Şehir kadar uyan yoktur. Bu en yeni tasarım, Manchester'ı bir ikon haline getiren sanatçılara, müzisyenlere ve asi ruhlu kişilere atıfta bulunuyor.
STİLİNİ KONUŞTUR
İki farklı yoğunlukta sağlam ve suya dayanıklı Cordura ile sarmalanmış bu AM90 modeli, tahmin edilemez kuzey havasına hazır. Ayrıca bir AM90 modelinde ilk kez, yan tarafı bir mücevher Swoosh logosu süslüyor. Son olarak, 3M öğelerden oluşan çeyrek paneli seni görünür kılıyor ve bizi evimize ulaştıran yollara ve işçilere saygı duruşunda bulunuyor.