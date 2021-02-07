TASARIMIN ARKA PLANI
AIR MAX 90 BSMNT
Konu sanat olduğunda Glasgow'un üzerine yoktur. Şehrin ileri görüşlü yaratıcı isimleri beklentileri tanımlamaya devam ederken yaptıkları her işe Glasgow'a özgü farklı bir hava katıyor. Nike ve çevrimiçi BSMNT topluluğunun bu ortaklığı, Glasgow'a ve şehrin sanatçılarına saygı duruşunda bulunuyor.
ASİ VE GERÇEKÇİ STİL
İlk olarak deneysel yaklaşımların zirveye çıktığı 1990'larda satışa sunulan AM90; suya dayanıklı, koyu gri malzemeler ve dayanıklı, ağır ripstop kumaş ile yenilenerek Glasgow'a özel bir stil sunuyor. Turuncu renkteki dil ve topuk ucu ise başına trafik konisi geçirilen Duke of Wellington heykeline saygı duruşunda bulunuyor.