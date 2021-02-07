Konu sanat olduğunda Glasgow'un üzerine yoktur. Şehrin ileri görüşlü yaratıcı isimleri beklentileri tanımlamaya devam ederken yaptıkları her işe Glasgow'a özgü farklı bir hava katıyor. Nike ve çevrimiçi BSMNT topluluğunun bu ortaklığı, Glasgow'a ve şehrin sanatçılarına saygı duruşunda bulunuyor.