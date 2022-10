Virgil Abloh'nun Off-White™ markasının karakteristik estetiği, Nike'ın en yenilikçi koşu ayakkabılarından birine uygulandı. Dünyanın en hızlı sporcularından topladığımız analizlerle tasarlanan Tempo NEXT%, zirvedeki yarış ayakkabımız olan Nike Air Zoom Alphafly NEXT% modelinden öğrendiklerimize dayanıyor. Tabandaki Nike ZoomX köpük her adımda enerji kazanımı sağlarken görünür Zoom Air birimi esnek yapı sunarak seni ileriye itiyor.

Tasarım, el yapımı gibi görünen bir stil ve yeniden şekillendirilen bileşenler ve grafiklerle yenilendi. Prototiplerden ve tüm dünyadaki koşuculardan ilham alan kauçuk çivili dış taban, yarış gününü anımsatıyor. Ayakkabıda kullanılan teknolojiler, klasik Off-White™ stilinde büyük metinler ve ayakkabının orta kısmına damgalanan ayrıntılı üretim bilgileriyle vurgulanıyor.