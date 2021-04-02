Skepta, standartları değiştiren rap yeteneği ve üstün yaratıcılığı sayesinde Londra'dan başlayarak müzik piyasasında silinmez bir iz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda ikonik Air Max tasarımlarına uyguladığı estetik anlayışıyla ayakkabı dünyasında da büyük ses getirdi. Skepta'nın yeni iş birliği çalışması, sneaker tarihinin altın çağından Air Max Tailwind V modelini yeniden tasarlıyor.



Skepta, bu Sk Air modelinin ilhamını doğada buldu. Kelebek ve kelebeğin metamorfozuyla temsil edilen yaratıcı yeniden doğum konseptinden yola çıkan Skepta'nın tasarım yaklaşımı, süblime kelebek kanatlarını saran, Air Max Tailwind V Plus'tan ilham alan siyah ağların yer aldığı bir baskı kullanıyor. Ayakkabının dikkat çekici krom vurguları Sk Shox modelini akıllara getiriyor. Sade ve parlak topuk kısmı ise Skepta'nın 2019 tarihli Ignorance Is Bliss albümünün termografik kapak resmine saygı duruşunda bulunuyor.