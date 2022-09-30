₺1.299,90

Nike x Travis Scott Air Max 270 "Cactus Trails", Travis Scott'ın hayranlarıyla birlikte kaybolduğu hayal dünyasında gerçeklikten nasıl kaçtığını gösteriyor. Tasarım, 1990'ların tavrını ve estetiğini eskimiş gibi duran bir yapıyla birleştiriyor. Açıkta bırakılan köpüğün boyanmış taban katmanındaki kahverengi, tan ve turuncu tonlar, Travis Scott'ın nostaljik stillere duyduğu sevgiyi hatırlatan renklerdeki yüzeylerin doğadan ilham alan stilinden türetildi.

Orta taban, Nike React köpüğü 270 derece Air topuk birimiyle birleştiriyor. Üst kısımdaki dalgalar, orta tabandaki olukların doğal uzantısı gibi işlev görürken bilek kısmındaki fleece, yumuşak ve rahat bir yapı sunuyor. Topuk çekme ucunda ve iç tabanda Cactus Jack logosu yer alırken dil çekme ucunun üzerinde retro renkli bağcık kilidi bulunuyor. Yetişkin, Okul Öncesi ve Bebek numaraları mevcuttur.