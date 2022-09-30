Nike x Travis Scott Air Max 270
Cactus Trails
₺1.299,90
Klasik Stiller
Nike x Travis Scott Air Max 270
Çığır açan konsepti unutma. Air Max serisi doğup görünür Air'i ilk kez gözler önüne serdiğinde sene 1987'ydi. Bir yastıklama deneyi olarak başlayan konsept, kısa süre içinde pistte ve sokaklarda efsaneleşti. Yıllar içinde tasarımı ve kalıbı değişse de taşıdığı miras hep aynı kaldı.
Küçük Çocuklar İçin Nike x Travis Scott Air Max 270
Cactus Trails
₺869,90
Bebekler İçin Nike x Travis Scott Air Max 270
Cactus Trails
₺599,90