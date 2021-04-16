Tinker Hatfield'ın yaratıcı ellerinden çıkan Air Huarache, 1991'de satışa sunulmasının ardından basit bir soru sorarak modern performansı yeniden tanımladı: "Bugün ayaklarına sarıldın mı?"



Tüm zamanların favori stili, zamana meydan okuyan ayrıntılara sahip OG renk grubuyla geri dönüyor. Üst kısımdaki yumuşak, sentetik vurgular nefes alabilirliği yüksek, neopren benzeri kumaşla bir araya gelerek şık bir stil sunuyor. Silüetin düşük bilek kısmı, ikonik topuk klipsi ve patik benzeri yapısı ise şeklini koruyor.