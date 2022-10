New York City'nin sneaker kültüründe klasik stiller yeni yöntemlerle kutlanır. Bu Air Force 1 "NYC" modeli de bunu kanıtlamak için burada. Klasik bembeyaz üst kısma, mücevher gibi duran Swoosh'lara ve OG şekle sahip bu özel "NYC" Air Force 1 Mid Jewel modeli, şehri, şehrin zengin spor kültürünü ve sneaker tutkunu olan tüm New York sakinlerini kutluyor. Bu modeli şehirde giymeden önce yönünü bulmak için kauçuk dış tabana bir göz at; bu model sayesinde asla kaybolmayacaksın.

SKU: DH5622-100