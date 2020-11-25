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Vizyoner sanatçı G-Dragon, kullandığı yaratıcılık araçlarıyla kendi ütopyasını oluşturmak için yola çıktı. Gizli güçler ütopyasının gerçeğe dönüşmesini engellese de, G-Dragon hayalinin bir gün gerçekleşeceğine dair umudunu koruyor. Eserlerini oluşturmaya devam ettikçe umudu büyüyor ve şimdi de bu umudunu yeni AF1 Low x Peaceminusone modelinin beyaz boya katmanının altında paylaşıyor.



Ayakkabının beyaz boyası zaman içinde silinerek G-Dragon'un eserine inancını temsil eden serbest stildeki tasarımını ortaya çıkarıyor. Ekstra kalın bağcıklara sahip bu AF1 modelinin dil kısmında G-Dragon'un moda markası Peaceminusone'ın logosu, orta tabanında boyanmış çizgiler, taban astarında ise özel bir grafik baskısı bulunuyor.