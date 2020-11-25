Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Air Force 1 Low x Peaceminusone

Para-noise
₺1.629,90

Klasik Stiller

Air Force 1 Low x Peaceminusone

1982'de satışa sunulan Air Force 1, parkeden asfalta basketbol ayakkabılarını yeniden tanımladı. Nike Air birimine sahip ilk basketbol sneaker'ıydı ancak artık yenilikçi yapısından ziyade sokak ikonu statüsüyle anılıyor.

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