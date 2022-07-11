Genç, modern ve yaratıcı Billie Eilish, Air Force 1 gibi sneaker ikonları da dahil olmak üzere klasikleri çok seviyor ve onlara saygı duyuyor. Kendi Air Force 1'i için çevre dostu malzemeleri tercih ederek klasik stile yeni bir soluk getirdi. Tüketim sonrası geri dönüştürülmüş içeriklerden üretilen sentetik nubuk malzemeyle tasarlanmış mantar tonlarında üst kısım, Nike Grind orta tabanla bir araya gelerek sürdürülebilirliği ön planda tutan, son derece yumuşak bir stil ve yapı sunuyor. Billie'nin karakteristik bol giyim stilini yansıtmak için Alpha Force Low ve Air Trainer 3 modellerinden ilham alan beş dev orta bant, bağcıkları kapatarak silüete benzersiz ve cesur bir stil kazandırıyor.

SKU: DM7926-200