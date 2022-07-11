Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Air Force 1 Billie

Mushroom
₺3.049,90

Klasik Stiller

Air Force 1 Billie

1982'de satışa sunulan Air Force 1, parkeden asfalta basketbol ayakkabılarını yeniden tanımladı. Nike Air birimine sahip ilk basketbol sneaker'ıydı. Ancak o günden beri yenilikçi yapısından ziyade sokak ikonu statüsüyle anılıyor.

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