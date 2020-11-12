Şehir ya da doğa fark etmez; ayaklarını batan taşlardan ve yağmurdan koruman gerekir. Bu yüzden bu Mountain Fly modeli, ayaklarını hemen her şeye karşı koruması için tasarlanıp özel olarak geliştirildi.



Üst kısımdaki GORE-TEX katman, tasarıma nefes alabilirlik kazandırırken endüstrinin en iyi su geçirmezlik performansını sunar. GORE-TEX malzeme kullanılmayan yerlerde dayanıklı sert kauçuk, tam koruma sunar. Aynı sert kauçuk ayak başparmağını sararak üst düzey koruma sunarken yapışkan dış tabandaki kalın, V şerit şeklindeki çıkıntılar maksimum kavrayış ve itiş gücü sağlar. Esnek bilek kısmı ayakkabıya kir girmesini önlerken topuk ve bağcık katmanındaki yansıtıcı öğeler, gece görünürlük sağlar. Yastıklamalı React orta tabanın içinde bulunan, ileri teknoloji Vaporfly 4% modelinden alınmış karbon fiber plaka, ayakkabı boyunca uzanarak tasarımın sertliğini artırıp dayanıklılık kazandırır ve sert, engebeli zeminlere karşı koruma sunar. Silüeti tamamlayan Khaki renk grubu ise işlevsel tasarıma şıklık katar.