Nike Pegasus

    Nike Pegasus

    Nike Pegasus Ayakkabıları Keşfet

    Daha hızlı olmak için çalışman gerekir. Nike Air Zoom Pegasus 36, Nike Zoom Pegasus Turbo 2 ve Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail ayakkabılar, tek bir amaçla tasarlandı: Hız hedeflerine ulaşmana yardımcı olmak.

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Antrenman Temposu Orta taban: Zoom Air Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, uzun koşular

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Normal Tempo Orta taban: Nike ZoomX Köpük Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, tempolu koşular, intervaller, uzun koşular

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

    Arazi Antrenman Temposu Orta taban: Zoom Air Üst kısım: Flymesh İdeal kullanım alanları: Yoldan araziye geçiş

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Nike Air Zoom Pegasus 36

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    Nike Air Zoom Pegasus 36'nın ikonik olması boşuna değil. Nike Air Zoom Pegasus 36, orta taban boyunca uzanan çok dayanıklı, tepki kabiliyeti yüksek Nike Air bölmesi sayesinde kilometreler boyu seni destekleyen, güçlü bir ayakkabı. Nefes alabilen Flymesh kumaş ve özel olarak ayarlanmış aerodinamik şekil ise ayaklarını hafif tutmak için tasarlandı.

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

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    En hızlı ve tepki kabiliyeti en yüksek Nike ZoomX yarış köpüğümüzün orta tabanına eklendiği Nike Zoom Pegasus Turbo 2, bir antrenman ayakkabısı için olağanüstü miktarda enerji kazandırıyor. Özel olarak geliştirilen file üst kısım ve Flywire bağcık sistemi ise temponu artırdığında ayaklarını sabitliyor.

    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

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    Engebeli arazide yüksek tepki kabiliyeti ve destek sağlayan iki ayrı Air bölmesine sahip Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail, yoldan araziye geçerken ayaklarını ve hızını korumak için tasarlandı. Dış tabana eklediğimiz büyük çıkıntılar ekstra tutuş sağlarken nefes alabilen file üst kısım, hava akışını koruyor.

    Zoom'unu Bul

    Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?

    Günlük Koşular için

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Orta taban: Zoom Air Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, uzun koşular

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Orta taban: Nike ZoomX Köpük Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, tempolu koşular, intervaller, uzun koşular

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    Yarış Günleri İçin

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Orta taban: Nike React Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar, tempolu koşular, uzun koşular

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    Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

    Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

    Orta taban: Nike ZoomX Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar

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