Nike Pegasus Ayakkabıları Keşfet
Daha hızlı olmak için çalışman gerekir. Nike Air Zoom Pegasus 36, Nike Zoom Pegasus Turbo 2 ve Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail ayakkabılar, tek bir amaçla tasarlandı: Hız hedeflerine ulaşmana yardımcı olmak.
Nike Air Zoom Pegasus 36'nın ikonik olması boşuna değil. Nike Air Zoom Pegasus 36, orta taban boyunca uzanan çok dayanıklı, tepki kabiliyeti yüksek Nike Air bölmesi sayesinde kilometreler boyu seni destekleyen, güçlü bir ayakkabı. Nefes alabilen Flymesh kumaş ve özel olarak ayarlanmış aerodinamik şekil ise ayaklarını hafif tutmak için tasarlandı.
En hızlı ve tepki kabiliyeti en yüksek Nike ZoomX yarış köpüğümüzün orta tabanına eklendiği Nike Zoom Pegasus Turbo 2, bir antrenman ayakkabısı için olağanüstü miktarda enerji kazandırıyor. Özel olarak geliştirilen file üst kısım ve Flywire bağcık sistemi ise temponu artırdığında ayaklarını sabitliyor.
Engebeli arazide yüksek tepki kabiliyeti ve destek sağlayan iki ayrı Air bölmesine sahip Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail, yoldan araziye geçerken ayaklarını ve hızını korumak için tasarlandı. Dış tabana eklediğimiz büyük çıkıntılar ekstra tutuş sağlarken nefes alabilen file üst kısım, hava akışını koruyor.
Zoom'unu Bul
Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?