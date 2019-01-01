Nike Joyride
Yumuşak ve esnek mikro kürecikler, koşu dahil olmak üzere tüm hareketlerini kolayca yapabilmen için tasarlanan yenilikçi yastıklama sisteminin özünü oluşturur.
Daha Yumuşak Bir Yastıklama Sistemi
Yumuşak ve rahat bir koşu deneyimi sunmak için mikro küreciklerin boyutu, şekli ve yapısı üzerine yıllarca çalıştık. Her adım attığında 10.000'den fazla mikro kürecik, kişiye özel yastıklama ve destek sunmak için ayağının şeklini alır. Ardından hızlı bir şekilde eski hallerini alarak seni ileri doğru iter.
Çarpma Etkisini Emer
Yumuşak koşu deneyimi, ayaklarının yanı sıra bütün vücudunu dinlendirir. Nike Joyride yastıklama sistemi, en güvenilir koşu ayakkabılarımızdan bazılarıyla kıyaslandığında %14 daha iyi çarpma etkisi emilimi sunuyor. (Nike Air Zoom Pegasus 36 ve Nike Epic React FK2 ile test edildi).
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İnanılmaz, içinde yastık var gibi... Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. Çok rahat! Uyumu da mükemmel. Bunları kesinlikle güç toplama koşularım için kullanacağım. Bacaklarımı yormuyor ve ayaklarımı rahat ettiriyorlar.
Craig Engels
Profesyonel Uzun Mesafe Koşucusu, Nike Oregon Project
Her Koşuda Kendini Yenilenmiş Hisset
Nike Joyride, yolculuğunun her aşamasındaki her koşucu için tasarlandı. Bacaklarını ve ayaklarını zinde tutan yapısıyla, dün ister en uzun koşunu, ister ilk koşunu tamamlamış ol, bugün tekrar koşmak isteyeceksin.
Nike Joyride Yolculuğu
Nike Running'in Kıdemli Ürün Serisi Müdürü Will Moroski, bizi ilhamdan üretim sürecine kadar, Nike Joyride tasarımının arka planına götürüyor.
Koşucuların ortak isteğiyle yola çıktık: Koşuyu kolaylaştırmanın bir yolunu bulmamızı istiyorlardı. Bu çözmesi zor bir sorun. Son derece yaratıcı ve yenilikçi bir çözüm gerektiriyordu. Yıllar aldı ancak Will Moroski ve ekibi, bu sorunun çözümünü ararken çok eğlendi.
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Her koşucu aynı sorunla karşılaşır: Zeminin ayaklarda yarattığı stres. Yepyeni bir yastıklama sistemine ihtiyacımız olduğunu biliyorduk.
Will Moroski
Nike Running'in Kıdemli Ürün Serisi Müdürü