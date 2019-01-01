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SOĞUĞA GÖĞÜS GER

Kış mevsiminin sana engel olmasına izin verme. Nike Football Training ve yeni Winter Warrior koleksiyonuyla soğuk havalar sana vız gelecek.

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DURMAYA VAKİT YOK

Sara Daebritz, Marie-Antoinette Katoto veya Adil Aouchiche gibi profesyonel oyuncuların da söyleyeceği gibi antrenman, oyununa seviye atlatmanın tek yoludur. Havalar soğuduğunda hemen pes edenleri geçme fırsatını kaçırma.

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BOYUNLUK STİLİ

Oyununa konsantre olduğunda daha iyi oynarsın. Yeni Nike Boyunluk, hem yüzünün kuru ve sıcak kalmasını hem de şık görünmeni sağlayacak.

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