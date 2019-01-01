Kış mevsiminin sana engel olmasına izin verme. Nike Football Training ve yeni Winter Warrior koleksiyonuyla soğuk havalar sana vız gelecek.
DURMAYA VAKİT YOK
Sara Daebritz, Marie-Antoinette Katoto veya Adil Aouchiche gibi profesyonel oyuncuların da söyleyeceği gibi antrenman, oyununa seviye atlatmanın tek yoludur. Havalar soğuduğunda hemen pes edenleri geçme fırsatını kaçırma.
BOYUNLUK STİLİ
Oyununa konsantre olduğunda daha iyi oynarsın. Yeni Nike Boyunluk, hem yüzünün kuru ve sıcak kalmasını hem de şık görünmeni sağlayacak.