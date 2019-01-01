Virgil Van Dijk, futbolla yatıp futbolla kalkan ve Güney Hollanda'nın halı sahalarında futbol oynayan bir çocuktu. Hikayenin başlangıcı kulağa çok özel gelmeyebilir ama geri kalanı hiç de öyle değil...
Gençliğinde kulüpler ona şüpheyle yaklaştı. Hikayesini erken sonlandıracak engellerle karşılaştı. Üç lig, beş kulüp ve "o" bonservisin ardından, kariyerinin en parlak döneminde KNVB'nin kaptanı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Bu ilham verici hikayede asla pes etmemek, sabretmek ve sıkı çalışmak var. O hırslı yetenek nihayet hak ettiği yere ulaştı: Dünyanın en iyi defans oyuncusu çok yakında dünyanın en iyi oyuncusu olabilir.
Virgil'in hikayesini buradan izle.