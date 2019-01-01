Neymar Jr. Mercurial Vapor "Speed Freak" modelinin temelinde hem sahadaki hem de grand prix'lerdeki hız tutkusu yatıyor. Ürün Müdürü Alex, "Hızlanma ve dönme açısından neredeyse bir yarış arabası gibi. Olağanüstü hızda yön değiştirip rakiplerini geçebiliyor." diyor. "Saha dışında otomobil yarışlarına katılıyor, sürücülerle arkadaşlık kuruyor ve bu krampona ilham veren motor sporlarını çok seviyor."
Olağanüstü Renkler
Tasarıma damalı bayrak ve Brezilya bayrağı ilham verdi. Bu iki öğe, kramponun arkasındaki siyah beyaz elmasta bir araya geliyor. "Neymar Jr.'ı düşündüğünde aklına Brezilya ve ikonik 10 numara gelir. Bu nedenle bu öğeleri yansıtmak istedik." diyor Alex. Parlak kırmızı ve gümüş rengi ayrıntılar yarış gününü yansıtırken bağcık uçlarındaki yeşil, sarı ve mavi renkler Seleção'ya saygı duruşunda bulunuyor.
Mükemmel Simgeler
Tasarımcılar, yarış arabası stilini taklit etmek için topuğa Neymar Jr.'ın hikayesini anlatan bir dizi simge yerleştirdi. Topuğun dış kısmı geçmiş kramponlardan ve dövmelerden ilham alır. Model, aileyi temsil eden "IV" simgesine ve taraftarları susturmak için kullandığı işaret parmağındaki "Shhh…" yazısına sahiptir. Topuğun iç kısmında Mercurial grafikleri ve özet niteliğindeki "Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior." (Neymar Da Silva Santos Junior'ın ihtiyaçlarına birebir uygun şekilde geliştirilmiştir.") yazısı bulunur.