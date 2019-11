Mükemmel Simgeler

Tasarımcılar, yarış arabası stilini taklit etmek için topuğa Neymar Jr.'ın hikayesini anlatan bir dizi simge yerleştirdi. Topuğun dış kısmı geçmiş kramponlardan ve dövmelerden ilham alır. Model, aileyi temsil eden "IV" simgesine ve taraftarları susturmak için kullandığı işaret parmağındaki "Shhh…" yazısına sahiptir. Topuğun iç kısmında Mercurial grafikleri ve özet niteliğindeki "Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior." (Neymar Da Silva Santos Junior'ın ihtiyaçlarına birebir uygun şekilde geliştirilmiştir.") yazısı bulunur.