Sokak Futbolu ve Barselona
Bizim Takımımız, Bizim Hikayemiz
Futbola çok değer verilen şehirde Barselonalı sokak futbolcuları harekete geçiyor.
Hep birlikte, şehrin bu güzel oyuna duyduğu tutkuyu bir kez daha alevlendirmeye ve futbolla ilgili her şeye ortak bir sevgiyle bağlı olan topluluğu motive etmeye hazırlar.
Takımla tanış
"Futbol toplum için çok önemli olduğundan biz de bu sporu herkese açık ve herkesin erişebileceği hale getirerek oyunu bu denli muhteşem yapan şeylerin köklerine inmek istedik. Sokak Futbolu x BCN hareketi, sıradan insanlara, değer gördüklerini hissettikleri bir alan sunarak şampiyon gibi hissetmelerini sağlıyor. Ben aslen Ekvador'luyum ve dünya çapında herkesin katılabileceği bir şey yarattığımız için mutluyum."
Gabriel
Proje Kurucusu
"Futbol mutluluktur. Vücuduma kendini ifade etme şansı tanır ve futbol oynarken ruhum canlanır. Kanada'dan Barselona'ya taşındığım ilk zamanlarda uyum sağlamakta zorlandım. Ancak Sokak Futbolu x BCN hareketi, bana bir aile sundu. Aynı dili konuşmasak da futbol oynarken birbirimizi anlıyoruz."
Alison
"Futbol; takım oyunu, dostluk ve dayanışma üzerine kuruludur. Oyun dışında yaşadığın sorunları kafandan atmana yardımcı olur. 2002'de Fas'tan buraya geldim. Pek çok farklı kültürden insanlarla bir arada olmak çok güzel."
Anas
"Barselona'da doğup büyüyen biri olarak futbol benim her şeyim. Futbol, insanları bir araya getiriyor ve saygı, azim ve düştüğünde kalkmanı sağlayan güç gibi günlük yaşamdaki önemli şeyleri öğretiyor. Bizim takımımız da bu değerleri benimsiyor."
Alba
"Hiçbir maçı kaçırmam. Ancak benim için önemli olan atılan goller veya kazanılan kupalar değil. Bunlar yerine oyunun bana hissettirdiği duygulara, edindiğim dostlara ve gelecek nesle iyi örnek olmaya odaklanıyorum."
Juan
"Futbol, dünya çapında insanları ve farklı kültürleri bir araya getiriyor. Futbol olmasa böyle bir bağlantı kurulamazdı. Buraya taşındığım ve takımla oynamaya başladığım andan itibaren Barselona'nın özel bir yanının olduğunu anlamıştım."