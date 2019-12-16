Bam. Bam. Bam. İşte böyle başladı. Yalnızca Raheem, bir futbol topu ve bir duvar.
Brent'te doğmuş, büyük hayalleri olan yaramaz bir çocuk. Bulunduğu yerden Wembley stadyumunu görebiliyor ve asla pes etmeyeceğini biliyor. Akşam yemeği hazır ve annesi avazı çıktığı kadar bağırarak onu çağırıyor. Bam. Bam. Bam. Beş dakikacık daha.
BU EFSANEVİ SPORCUDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENEBİLİRSİN
Öğretmenleri çileden çıkarıyor. Raheem'in başı her zaman dertte. Ama teneffüs zili çalmak üzereyken nasıl konsantre olabilir ki? Elastico çalımları, bacak arası çalımları ve bakmadan verdiği paslarla futbol oynarken kendini Ronaldinho gibi hissediyor. Öğretmenler bekleyebilir çünkü Raheem'in çalışması gerekiyor.
MESAFELERİ AŞ VE EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTER
Raheem'in yeteneği fark edilmiş olsa da antrenman sahası kilometrelerce ötede. Ablası onu Londra'nın bir ucundan bir ucuna götürüyor: Üç otobüs gidiş, üç otobüs dönüş. Akşam eve döndüklerinde saat 11'i geçmiş oluyor. Ama ertesi gün aynı yolu yeniden gidecekler. Ve ertesi gün. Ve ondan sonraki gün.
TÜM BEKLENTİLERİ EZİP GEÇ
"Asla başaramazsın." dediler. "Şartlar aleyhine." dediler. Ama Raheem belli ki onları dinlemiyordu. Henüz 17 yaşında İngiltere için oynuyordu. 24 yaşına geldiğinde ise takım kaptanı oldu. Üstelik daha yeni başlıyor. Onlar ne derse desin bir gün dünyanın en iyisi olacak.
NEFRET SÖYLEMLERİNE KARŞILIK VER
Arka arkaya iki premier lig şampiyonluğu kazandı ve İngiltere için birçok maça çıktı. Ancak Raheem ve diğer oyuncular medyada eleştiriliyor. Tüm eleştiriler nasıl göründükleri ve nasıl büyüdükleriyle ilgili. Annesi onu düzgün bir şekilde yetiştirdi. Bu yüzden Raheem kendi sözcükleriyle eleştirilere karşılık veriyor. Çünkü mesele yalnızca kendisini değil, kendisinden sonra gelecek oyuncuları da ilgilendiriyor.