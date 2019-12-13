"Brent'den yaramaz bir çocuksan yapmaman gereken şeyler yaparsın."
Asla başaramayacağını söylediler. Ancak Raheem Sterling onları dinlemedi. Henüz 17 yaşındayken İngiltere milli takımında oynuyordu ve 24 yaşına geldiğinde iki premier lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kimse bunu beklemiyordu. Şimdi siyahi oyuncular adına konuşuyor ve büyüdüğü yer olan Brent ve ötesindeki çocuklar için sorumluluk alıyor. Kuralları çiğnemek yerine onları gelecek nesil için yeniden yazıyor.
Yalnızca kendin için hayal kurma. Gelecek nesil için hayal kur.
KURALLARI YENİDEN YAZ
Raheem, Brent'teki eski okulunda yeni nesil için kuralları yeniden yazdı ve onların da başarabileceklerine inanmalarını sağladı.
BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ
Raheem, Wembley'in gölgesinde geçen o günlerden bu güne çok yol katetti. Ancak daha yeni başlıyor.