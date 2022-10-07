Phantom GT. Behind the Design

Olağanüstü Becerikli
Phantom GT'nin tasarım süreci basit bir soruyla başladı: Nike Football, Phantom oyuncularının daha iyi olması için ne yapabilir? Phantom oyuncuları, sahada görebileceğin en dinamik oyun kuruculardır ve pas verme, top sürme ve şut çekme becerileri çok yüksektir. Nike Football tasarımcıları, oyuncuların doğal yaratıcılığını ortaya çıkaracak mükemmel kramponu geliştirme sürecine bu gerçeğin farkında olarak başladı.
"Tasarımcılar genellikle krampon tasarlama sürecine resim toplayıp taslak çizerek başlar. Phantom GT için bunların hiçbirini yapmadık. Doğrudan laboratuvara gittik ve veri topladık."
Jeongwoo Lee
Football Kategorisi Kıdemli Kreatif Direktörü
Yepyeni Bir Nesil
Oyunculara optimum top kavrayışı sunmak için ilk kez bir Nike Football kramponunun üst kısmında üretken doku kullanıldı. Pas verme, top sürme ve şut çekme sırasında topun kramponla nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek için yapılan Nike Spor Araştırma Laboratuvarı (NSRL) çalışmasında toplanan veriler doğrultusunda, üretken tasarım uzmanları üretken dokunun yerleşimini, yoğunluğunu ve açısını top kontrolüne yardımcı olacak şekilde ayarlamayı başardı.
Football Kategorisi Ürün Serisi Müdürü Ben Stewart, "Phantom oyuncusu topla nasıl etkileşime girmek isterse istesin, topun tam beklediği gibi yanıt vereceğinden emin olabilecek." diyor.
Veri Temelli, Sporcu Odaklı Tasarım.
Sporcunun hissedeceği bu güven duygusu, tasarım süreci açısından büyük önem taşıyor. Futbolcular, kramponlarından istedikleri performansı almayı bekler, bu yüzden Phantom GT bilimsel bir şekilde geliştirildi. Üretken dokunun oluşturulmasında olduğu gibi yeni Nike Hyperquick Sisteminin geliştirilmesinde de tahmine yer bırakılmadı.
Hyperquick Sistemi, sporcu testleri ve üretken tasarım kullanılarak futbolcuların yüksek hızlarda ayakta kalacakları şekilde ayarlandı. Hızlı dönüşleri desteklemek için bazı noktaları sert tutulan sistemin çeviklik kazandıran krampon çivilerinin deseni, defans oyuncularına karşı alan açmaya yardımcı olması için tasarlandı.
"Phantom GT tek kelimeyle muhteşem. Dokunuşu ve hissiyle kariyerim boyunca giydiğim en iyi krampon."
Kevin De Bruyne
2 kez Premier League Şampiyonu