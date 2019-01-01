Total 90 serisi, 2000'lerin başına damgasını vuran performans ekipmanlarıyla sahada sınırları zorladı. Daire içinde 90 baskısına sahip toplar, tekmelikler ve kramponlar güçlü bir mesaj verdi: Nike Football maçın tamamında hazır ve burada. Şimdi Nike F.C., her yerde giyebileceğin bir koleksiyonla bu güçlü ruhu sokak giyimine taşıyor.
Çok Yönlü Stil
Total 90 serisinden ilham alan ayrıntılar, hem spor performansı hem de sokak stiline uygun rahat kumaşlar ve silüetlerle buluşuyor. Koleksiyon, sabah serinliğinde oynanan oyunlarda ve şehir merkezine yapılan tren yolculuğunda giyilebilecek, ayarlanabilir yakaya sahip NIKE F.C. Winter Antrenman Üstü gibi parçalarla yüksek tempolu hayatına esneklik kazandırıyor.