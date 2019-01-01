Neymar Jr. hızı iyi bilir. Sahada hız; hızlı bir vuruş, omuz düşürme veya kanat kısmından hızlı bir koşudur. Saha dışında ise yarış kültürü ve dünyanın en hızlı arabalarına duyulan bir tutkudur. Neymar Jr. Mercurial Vapor "Speed Freak", iki dünyayı bir araya getiriyor. Mercurial, motor sporlarıyla tanışıyor.
Hız Kazandıran Stil ve Yapı.
Yarış arabalarının dış kısmı, alt kısımdaki üstün Mercurial teknolojisini andırır. Üst kısımdaki ultra ince ve ultra güçlü Flyknit, yüksek hızlarda kontrol sunmak için ayağını topa yakın tutar. Hızlı tepki veren Aerotrak plaka ise her adımdan sonra geri toplanarak sahada olağanüstü hız sunar.