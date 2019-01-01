Mercurial'ın misyonu ilk günden beri aynı: Hızlanmak. Şimdi yeni nesil, hız bulma konusundaki takıntımızı ayrıntılarda devam ettiriyor. Seni sahada ileriye taşımak için her unsuru geliştirdik.
Daha İnce. Daha Hafif. Daha Hızlı.
Sağlam Flyknit üst kısım, daha güçlü ve daha hafif iplikler kullanır. Bu da topla arandaki malzemeyi azaltarak ayaklarında daha az ağırlık ve daha fazla hız anlamına gelir.
Esnek Yapı
Koşarken ayak tarağın esner. Yeni Nike Aerotrak plaka, hız kazandıran esnek yapısıyla her adımdan sonra geri toplanarak bunu hıza çevirmeye yardımcı olur.
Hızlı Görün. Hızlı Hisset. Hızlı Oyna.
Tobin Heath gibi Mercurial oyuncuları, hızın da bir ruh hali olduğunu biliyor. Ayağının altını saran göz alıcı grafikler hızı çağrıştıran görünüm sunar. Böylece sen uçup giderken rakiplerin arkandan bu grafiklere bakakalır.