Dream Speed serisinin ilk üyesi yeni Mercurial ile en çılgın hayallerine ulaş. Bu kramponlar, Mercurial giyerken süper yıldızlığa ulaşan Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ve Sam Kerr gibi futbolun en hızlı oyuncularının yolculuklarından ilham alarak tasarlandı. Dream Speed'i ayağına geçir ve sen de hayallerine hız vererek futbol hayallerini gerçeğe dönüştür.
Ronaldo, 22 yaşında ilk lig şampiyonluğunu kazandığında Mercurial'larını giyiyordu. Yalnızca bir yıl sonra, futbol dünyasının en iyi erkek oyuncusu unvanını kazandı. Şimdi Mercurial Dream Speed ile sahaya adım atan Ronaldo, hayranlık uyandıran daha birçok başarıya imza atmayı hedefliyor.
Mbappé ve Kerr, hayallerini her nesilde bir kez görülebilecek bir hızda gerçekleştiriyor. Mbappé dünya şampiyonasını kazandığında yalnızca 19 yaşındaydı ve Kerr, 24 yaşında hem Altın Krampon hem de En Değerli Oyuncu unvanı sahibi oldu. Bu sezon her ikisi de Mercurial Dream Speed'le sahaya çıkan oyuncular, kupalarına yenilerini eklemeyi amaçlıyor.
Mercurial Dream Speed, ayağını 360 derece Flyknit yapısıyla sararak sabitler. Ayakkabının sağlam Flyknit iplikler kullanılarak üretilen dayanıklı üst kısmı incedir, hafiftir ve topa vururken çıplak ayak hissi verir. Dream Speed'in olağanüstü Aerotrak plakası seni ileriye iterken hızlı gollerin her zamankinden daha fazla dikkat çekecek.