Kylian Mbappé küçüklüğünden beri pek değişmedi. Futbol hayalleri kuran o çocuk biraz büyüse de tutkusunu ve hayalini kaybetmedi.
Çocukluğunda mahallesinde oynadığı sahalardan dünyanın en büyük stadyumlarına kadar hayali her zaman onunlaydı. Şimdiyse dünyaya bir mesaj vermek için Bondy'ye geri dönüyor: O da seni sevene kadar hayalini sevmeye devam et.
Bondy Dreams Koleksiyonu
Kylian Mbappé'nin giysi koleksiyonu Bondy Dreams, yalnızca Nike aracılığıyla satışta.
Adını Kylian'ın şehrinden alan koleksiyon, tıpkı kendi hayali gibi, dünyanın her yerindeki sahalarda doğan hayallere saygı duruşunda bulunuyor.