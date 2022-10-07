The New France Football Jersey

Yeni Fransa Formaları

İKONUN ARKA PLANI

Fransız gençliğinin birliği milli takımda karşılık buluyor ve yeni Fransa formalarının tasarımına ilham kaynağı oluyor.

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Nesiller Boyu

Modern marinière çizgili desene sahip iç saha formasının göğüs kısmında, nesilleri birbirine bağlayan soyu simgeleyen ikonik kırmızı bant bulunuyor.

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The New France Football Jersey

Üç Renk

Klasik beyaz deplasman formasında da iç saha formasındaki kırmızı çizgi bulunuyor. Bu çizgi, Fransız bayrağını temsil eden yan şeridin parçasını oluşturuyor. İç saha forması gibi bu stil de tüm bedenlerde sunuluyor.

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