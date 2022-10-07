Yeni Fransa Formaları
İKONUN ARKA PLANI
Fransız gençliğinin birliği milli takımda karşılık buluyor ve yeni Fransa formalarının tasarımına ilham kaynağı oluyor.
Nesiller Boyu
Modern marinière çizgili desene sahip iç saha formasının göğüs kısmında, nesilleri birbirine bağlayan soyu simgeleyen ikonik kırmızı bant bulunuyor.
Üç Renk
Klasik beyaz deplasman formasında da iç saha formasındaki kırmızı çizgi bulunuyor. Bu çizgi, Fransız bayrağını temsil eden yan şeridin parçasını oluşturuyor. İç saha forması gibi bu stil de tüm bedenlerde sunuluyor.
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