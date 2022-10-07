Nike Flight Top: Behind the Design

Futbola Mükemmel Davet
Dünyanın neresinde olursan ol, sana doğru atılan bir top futbol oynamaya davet edildiğin anlamına gelir. Futbolun kalbindeki bu davetten yola çıkan yeni bir futbol topu oluşturma yolculuğu, olağanüstü bir noktaya ulaştı. Karşınızda bir önceki Nike futbol topundan %30 daha isabetli uçan yeni Nike Flight Futbol Topu.
Sayılarla Futbol Aşkı
Laboratuvarda geçirilen 1.700 saat. 800 futbolcu. 68 tasarım yinelemesi. 1 robotik bacak. Tüm dünyanın sevgilisi olan futbol topunu iyileştirmek için çok miktarda veriye sahip olmamız gerekiyordu. Bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki elit oyuncuları takibe koyulduk ve falso oranından hıza ve uçuş açısına kadar tüm verileri topladık. Daha sonra bu koşulları, tasarımdaki en küçük değişiklikleri yorulmak bilmeden test edebilen bir robotik bacakla yeniden oluşturduk. Bu çalışmanın sonucunda, önceki topumuzdan %30 daha isabetli uçan bir futbol topu ortaya çıktı.
İstikrar. İstikrar. İstikrar.
Futbolcular bize istikrarın ne kadar önemli olduğundan bahsetti ve biz de Nike Flight Futbol Topunu üretirken bunu aklımızdan çıkarmadık. Çığır açıcı Aerowsculpt teknolojisi, top yüzeyinde golf topundaki çukurları andıran özellikler kullanarak havanın topun etrafında daha kolay hareket etmesine yardımcı olur. Bu sayede top daha az yalpalanır ve Nike Merlin'e kıyasla daha tutarlı, öngörülebilir bir uçuş yoluna sahip olur.
Daha Azıyla Daha Fazlası.
32 panelli geleneksel topların aksine, Nike Flight Futbol Topunu yalnızca dört panelli olacak şekilde tasarladık. Panelleri birleştirmek için dikiş yerine erime kaynağı yöntemini kullandık ve bu sayede sert dikişlerin sayısını azaltıp hassas noktayı genişlettik. Ardından futbolcuların çok sevdiğini bildiğimiz istikrarlı teması oluşturmak için yüzeye 3 boyutlu ACC (All Conditions Control) mürekkep ekledik.
Gerçek Oyun
Nike Flight Futbol Topu, futbolcuların da katılımıyla bir mühendis ekibinin yıllarca süren araştırmalarının sonucunda ortaya çıktı. Bilime değer veriyoruz ama asıl önemlisi ayakların, futbol topu ve futbol oynarken neler hissettiğindir.