Bu cumartesi, Tammy Abraham, Christian Pulisic ve Mason Mount, Premier League'deki pozisyonlarını korumak için Chelsea ile birlikte Burnley'e seyahat ediyor.
Kış sezonu başladığından ve zorlu hava koşulları etkisini gösterdiğinden sahada yepyeni Winter Merlin Hi-Vis top ile oynayacaklar.
Her Havada Özgürce Oyna
Bu sezonun yeni Winter Hi-Vis topuyla düşük ışıkta bile temponu artır ve topu takip et. Gelişmiş görünürlüğü sayesinde kış aylarında futbol oynamaya devam ederek bu sezon her saniyeni değerlendirebilirsin.
Tasarımın İlham Kaynağı
Nike'ın Premier League ile ortaklığının 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bu sezonun tasarımı, ilk Nike Hi-Vis top olan Total 90 Aerow'dan ilham aldı.