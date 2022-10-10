Nike Spor Sütyenleri
Biraz Spor Sütyenlerinden Bahsedelim
Pek çok kız çocuk, göğüslerinin neden olduğu fiziksel ya da duygusal nedenlerle spor yapmaktan kaçınıyor. Ama bu durumun çözümü çok kolay. Doğru spor sütyeninin rahatlık ve öz güveni nasıl artıracağını öğrenip kendine en uygun modeli bulman yeterli.
Vücutlar Değişir. Ama Spor Daima Seninledir.
Sütyenlerden ve kendi göğüslerden utanmak, kız çocukların sporu bırakmasının veya hiç denememesinin en büyük sebeplerinden biridir. Peki herkes böyle hissediyorsa bunu neden kafamıza takıyoruz ki? Yalnız değilsin. Bu durumun eğlencene engel olmasına izin verme ve güçlü bir şekilde oyuna devam et. Her zaman yanındayız.
Göğüslerin Hareketi Kontrol Altında
Küçük ya da büyük bütün göğüsler spor yaparken hareket eder. Hatta o kadar çok hareket ederler ki kadın vücudu, onları kontrol altında tutmak için ekstra enerji harcar. İyi bir spor sütyeni bu hareketi durdurur. Sunduğu destek ve rahatlıkla kız çocukların oyuna odaklanmasına yardımcı olur.
Spor ve Oyun İçin Gerekli
Spor sütyenleri normal sütyenlere benzemez. Göğüslerin hareketini en aza indirmek ve spor sırasında destek sunmak için özel olarak tasarlanırlar. İyi bir spor sütyeni, göğüsler için aksesuar değil, bir gerekliliktir. Ama bu, şık olmadıkları anlamına da gelmez.
Şık ve Destekleyici
Spor sütyenleri, hem şık hem rahat giysilerle giymeye uygundur. Onları oyun oynarken giyebileceğin gibi günlük olarak da kullanabilirsin. Doğru spor sütyenini bulduğunda gardırobunun vazgeçilmezi olacak. Çeşit çeşit tasarımlar arasından dilediğini seç.