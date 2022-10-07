Oyun Saati Shake-Up'larla Renkleniyor

Oyun Zamanı Shake-Up ile Şenleniyor
Shake-Up bölümlerinde, profesyonel kaykaycı Sky Brown ve küçük kardeşi Ocean, çocuklara evde birlikte aktif kalmanın ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. Nike'ın YouTube'daki PLAYlist serisinden ilham alan Shake-Up bölümleri, evde olan çocuklara yönelik oyun ve antrenmanların mükemmel birleşimini sunuyor.
Sunucularla Tanış
Sky
Kaykay, Sörf ve Pek Çok Kaykay Numarası!! Yarışmalara BAYILIR, EĞLENCEDEN güç alır!! ✊ ⚡️
Sky, 12 yaşında profesyonel bir kaykaycı ve sörf tutkunu. Sky ayrıca, ABC'de yayınlanan Dancing with the Stars: Juniors'ın ilk sezonunu kazandı. Tüm bu başarıları bir yana Sky yine de normal bir çocuk. Hayat felsefesi ise şu: Cesur ve kuvvetli ol, eğlen ve sevdiğin şeyi yap!
Ocean
Hem SÜPER KAHRAMAN hem de bir ROCK YILDIZI olmak istiyorum!!
⚡️🎸🔥🕺🏼
?
?🏼✊🏼 Sekiz yaşındaki Ocean, kaykay ve sörf yapmaya, bateri çalmaya ve ablasıyla takılmaya bayılıyor. Arada sırada kendine sahte dövmeler yapıyor, dans ediyor ve pek hoş kokmayan şeyler hakkında şakalar yapmaktan çekinmiyor.
Sunucularla Tanış
Sky
Kaykay, Sörf ve Pek Çok Kaykay Numarası!! Yarışmalara BAYILIR, EĞLENCEDEN güç alır!! ✊ ⚡️
Sky, 12 yaşında profesyonel bir kaykaycı ve sörf tutkunu. Sky ayrıca, ABC'de yayınlanan Dancing with the Stars: Juniors'ın ilk sezonunu kazandı. Tüm bu başarıları bir yana Sky yine de normal bir çocuk. Hayat felsefesi ise şu: Cesur ve kuvvetli ol, eğlen ve sevdiğin şeyi yap!
Ocean
Hem SÜPER KAHRAMAN hem de bir ROCK YILDIZI olmak istiyorum!!
⚡️🎸🔥🕺🏼
?
?🏼✊🏼 Sekiz yaşındaki Ocean, kaykay ve sörf yapmaya, bateri çalmaya ve ablasıyla takılmaya bayılıyor. Arada sırada kendine sahte dövmeler yapıyor, dans ediyor ve pek hoş kokmayan şeyler hakkında şakalar yapmaktan çekinmiyor.
Aktivite Türleri
Shake-Up bölümlerinde lunge, mekik, şınav, burpee gibi klasik antrenmanlar ve çok daha fazlasını içeren oyunlar bulunur. Tek Ayak Üzerinde X O X, Plank Topu, Gülmenin Yasak Olduğu Lunge Egzersizi gibi oyunları oynarken tüm çocuklar, denge, koordinasyon ve kuvvetlerini artırır. Her videonun altındaki açıklamaya göz atarak videonun içeriğini ve çocukların hangi hareketleri yapacağını öğren.
En Yeni Bölümü İzle
Kuvvet • Denge
Bir Kart Seç…
Erişme yarışması için bir deste kart al. Ardından, yazı tura atarak burpee, dağcı tırmanışı gibi antrenman hareketlerini dene.
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"Pek çoğunuz gibi ben ve kardeşim Ocean da evdeyiz ve aktif kalmak için farklı şeyler bulmaya çalışıyoruz. Bunun için harika fikirlerim var."
Sky Brown
Profesyonel Kaykaycı ve Nike Shake-Up Bölümlerinin Sunucusu