Nike Çalma Listesi

Haydi Oynayalım!
Çocukların her an her yerde yapabileceği yaratıcı aktivitelerle dolu YouTube serisi Playlist'e merhaba de. Bu seride yaratıcı oyunlar, eğlenceli yarışmalar ve sporcularla yapılan birbirinden güzel röportajlar var. Aşağıdaki aktiviteleri keşfet ve vaktini ekran karşısında değil, OYUNLA geçir!
Spor Çarkı 🤡
Spor Çarkı, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyun ve yarışmalara şans faktörünü katıyor.
Shake-Up 🌀
Şınav ve plank gibi klasik antrenman hareketleri oyuna çevriliyor. Plank hareketi plank portresine, squat ise farklı şekilde tokalaşırken squat yapma oyununa dönüşüyor.
#TheReplay ⏪
Profesyonel sporcular, çocuklara ilginç spor yarışmaları gösteriyor ve ustalaşmak için hareketleri nasıl değiştirip çalışabileceklerine dair ipuçları paylaşıyor.
60 Saniye Aynı Pozisyonda Kalma ⏱
60 saniyeyi geçirmenin en iyi yolu: Aktif bir pozisyonda durup favori sporcunu ilginç sorularla terletmek.
Ek Aktiviteler
Birlikte Hareket Edelim
Nike Training Club uygulamasıyla tüm aileyi harekete geçir
Ek Aktiviteler
Jordan x Nike Playlist Özel Bölümü
Jordan Markası ve Russell Westbrook ilk kez Nike Playlist'e el atarak özel bir bölüm sunuyor!