Nike Çalma Listesi
Nike Çalma Listesi

Haydi Oynayalım!

Çocukların her an her yerde yapabileceği yaratıcı aktivitelerle dolu YouTube serisi Playlist'e merhaba de. Bu seride yaratıcı oyunlar, eğlenceli yarışmalar ve sporcularla yapılan birbirinden güzel röportajlar var. Aşağıdaki aktiviteleri keşfet ve vaktini ekran karşısında değil, OYUNLA geçir!

Spor Çarkı 🤡

Spor Çarkı, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyun ve yarışmalara şans faktörünü katıyor.

Shake-Up 🌀

Şınav ve plank gibi klasik antrenman hareketleri oyuna çevriliyor. Plank hareketi plank portresine, squat ise farklı şekilde tokalaşırken squat yapma oyununa dönüşüyor.

#TheReplay ⏪

Profesyonel sporcular, çocuklara ilginç spor yarışmaları gösteriyor ve ustalaşmak için hareketleri nasıl değiştirip çalışabileceklerine dair ipuçları paylaşıyor.

60 Saniye Aynı Pozisyonda Kalma ⏱

60 saniyeyi geçirmenin en iyi yolu: Aktif bir pozisyonda durup favori sporcunu ilginç sorularla terletmek.

Ek Aktiviteler

Nike Çalma Listesi

Playlist Bölümlerinin Tamamını Gör

Nike Playlist'e göz at

YouTube'da İzle
Nike Çalma Listesi

Birlikte Hareket Edelim

Nike Training Club uygulamasıyla tüm aileyi harekete geçir

Aile Antrenmanlarımızı Keşfet

Ek Aktiviteler

Nike Çalma Listesi

Playlist Bölümlerinin Tamamını Gör

Nike Playlist'e göz at

YouTube'da İzle
Nike Çalma Listesi

Birlikte Hareket Edelim

Nike Training Club uygulamasıyla tüm aileyi harekete geçir

Aile Antrenmanlarımızı Keşfet

Jordan x Nike Playlist Özel Bölümü

Jordan Markası ve Russell Westbrook ilk kez Nike Playlist'e el atarak özel bir bölüm sunuyor!

Nike Çalma Listesi
Nike Çalma Listesi