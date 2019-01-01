Kyrie Irving: Hızlı Dönüşler İçin
Becerikli ve hızlı Kyrie Irving saliseler içinde durma, yön değiştirme ve defans oyuncusuna dengesini kaybettirme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Kontrolü asla kaybetmeyen Kyrie, yaptığı atak üstüne ataklarla tahmin edilemez ve karşı durulması imkansız bir oyuncuya dönüşüyor.
Kyrie Irving: Hızlı Dönüşler İçin
Becerikli ve hızlı Kyrie Irving saliseler içinde durma, yön değiştirme ve defans oyuncusuna dengesini kaybettirme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Kontrolü asla kaybetmeyen Kyrie, yaptığı atak üstüne ataklarla tahmin edilemez ve karşı durulması imkansız bir oyuncuya dönüşüyor.
Kyrie, "Benzersiz bir oyun stilim var." diyor. "Ayak hareketlerim alışılmışın dışında. Ayağımın ucunu veya kenarlarını kullanarak tempoyu değiştirebilir ve alan açabilirim. Bu, defans oyuncularına karşı bana avantaj sağlıyor çünkü sahanın her yönüne istediğim anda hızla gidebiliyorum."
Kyrie, "Benzersiz bir oyun stilim var." diyor. "Ayak hareketlerim alışılmışın dışında. Ayağımın ucunu veya kenarlarını kullanarak tempoyu değiştirebilir ve alan açabilirim. Bu, defans oyuncularına karşı bana avantaj sağlıyor çünkü sahanın her yönüne istediğim anda hızla gidebiliyorum."
Kyrie'nin benzersiz oyun stili için geliştirilen Kyrie 6, Nike'ın en son yenilikleriyle Kyrie'nin hassas çabukluğunu artırıyor. Kyrie, "Bu güne kadar sahip olduğum en rahat ayakkabı." diyor. "Daha iyi bir tasarımı var ve yeni teknoloji oyun stilim için mükemmel."
Kyrie'nin benzersiz oyun stili için geliştirilen Kyrie 6, Nike'ın en son yenilikleriyle Kyrie'nin hassas çabukluğunu artırıyor. Kyrie, "Bu güne kadar sahip olduğum en rahat ayakkabı." diyor. "Daha iyi bir tasarımı var ve yeni teknoloji oyun stilim için mükemmel."