7 Modeline Bakış
Kyrie Irving'in zihnine ve hareketlerine uyum sağlayacak kadar hızlı bir ayakkabı üretmek için neler gerektiğini keşfet. Kyrie ve Nike tasarım ekibi, Kyrie 7 modelinin tasarımını anlatıyor.
İlk Adıma Uygun
Kyrie 7'nin file üst kısmı ayağını sıkıca sarması ve koruması için tasarlanmıştır. Bu kısım; sıkı, rahat ve hızını artıran bir uyum sunar ve defans oyuncularını geçmene yardımcı olur.
Dönüşleri Hızlandıran Tutuş Yapısı
Kyrie 7, bilekler için tehlikeli olan crossover hareketinde ihtiyaç duyduğun çok yönlü kontrolü sunan, bilimsel olarak tasarlanmış, 360 derecelik tutuş yapısını sağlar.
Senin Kadar Hızlı Hareket Eder
Kyrie 7'de bulunan kavisli, bükülebilir Air Zoom Turbo birimi, çizgiden attığın basketlerden, geri adımla attığın üçlüklere kadar top sürerken yaptığın atışlara tepki verir.