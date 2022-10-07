Kyrie 6: Hızlı Dönüşler İçin
Defans oyuncularını hızıyla alt eden Kyrie Irving, olağanüstü ilk adımı ve karşı durulması imkansız hareketleriyle tüm açılardan hücuma geçer. Kyrie 6, ayak tarağındaki büyük Nike Air Zoom Turbo birimi ve hassas çabukluk sunan kavisli dış tabanıyla Kyrie'nin sahadaki hızlanma kabiliyetini geliştiriyor.
Çok Açılı Yastıklama
Ayak tarağındaki geniş ve esnek Nike Air Zoom Turbo yastıklama çok yönlü rahatlık sağlar ve sahada hızlanmak için sınırlarını zorladığında etkinleşir.
Olağanüstü Çok Yönlü Kavrayış
Kavisli dış taban, üst kısmın yanlarını sararak ayakkabıyı hassas dönüşler ve yana doğru yapılan hızlı hareketler için ideal kılar. Benzersiz tutuş deseni, sahayı her yönde kavramak için tasarlanmıştır.
Ayağı Sabitleyen, Destekleyici Yapı
Ayağın orta kısmındaki bant, bağcıkları sıkıca sararak defans oyuncularını geçerken ayağını sabitler.
Çocuklar İçin X Kyrie 6
Çocuklar, en yeni Kyrie 6 ile sahada hızlarını koruyor. Hız için geliştirilen Kyrie 6, büyüyen ve hızlı hareket etmek isteyen ayaklar için özel olarak tasarlandı.