Kyrie 4
Temponu Bul
Yeni Flex Groove, temponu bulmana yardımcı olmak için mükemmel esneklik ve tutuş sunar.
Tutuş Kazandıran Esnek Yapı
Flex Groove dış tabanın alt kısmında bulunan zikzak şeklindeki kesikler, mükemmel esneklik ve tutuş sağlar.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Hafif köpük ve topuktaki Nike Zoom Air; yumuşaklık, rahatlık ve hızlı tepki veren bir yapı sunar.
Nefes Alabilen Destek
File, ayaklarının serin kalmasını sağlarken Flywire kordonlar keskin dönüşlerde destek sunar.
Tasarımın Arka Planı
Kyrie 4
Nike tasarımcısı Ben Nethongkome, Nike Basketball Tasarım Direktörü Leo Chang ile birlikte Kyrie'nin yıldırım hızındaki ayak hareketlerinin gücünü sahaya taşıyacak ve benzersiz stilini yansıtacak bir ayakkabı üretti.
Çığır Açan Tasarım
"Kyrie tüm sahayı kullanıyor ve sürekli olarak yön değiştiriyor." diyor Ben. Bu tasarım sürecinin temel amacı dengesini korumasını sağlamaktı. Ekip yeni bir yaklaşım denedi ve tabanı ortadan ayırdı. Böylece ayakkabının her açıda destek sunması sağlandı. "Artık Kyrie yön değiştirirken ve bir sonraki olağanüstü hücumuna hazırlanırken ayağını 45 derecelik bir açıda tutabiliyor.
Dönüş Yaparken Hızını Koru
Kyrie için hızlı hareketler gücün ve sonuç olarak basket atmanın temelidir. Hızı göz önünde bulunduran Ben ve ekibi, bir lastiğin dönüş yapan bir arabayı desteklemesini taklit eden bir dış taban üretti. "Dönüş yaparken hızlı olmasını istiyoruz." diyor Ben. "Ayakkabının yeni kıvrımı verimli bir şekilde eğilmesini sağlıyor." Dış tabanın şeklini yuvarlayarak keskin dönüşlerde ivmesinin azalmamasını sağladık. Aksine, açığa çıkan enerji bir sonraki hareketine aktarılıyor ve böylece gücün tamamı kullanılmış oluyor.