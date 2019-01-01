Kyrie 2
Her Açıya Uygun Hız
Kyrie 2, sahada oyunu değiştirecek hız sunmak için özel olarak geliştirildi.
Kyrie 2
Kyrie'nin hızı ve yaratıcılığı her akşam defans oyuncularını şaşırtmasını sağlıyor. Adını taşıyan ikinci ayakkabı, her zamankinden hafif yastıklama ve yuvarlatılmış yeni dış tabanla tahmin edilemez oyun stiline güç veriyor.
Kesintisiz Hareket
Kyrie, bir başlayıp bir durmaz. O her zaman hareket halindedir. Yuvarlatılmış dış taban, hızlı ve dinamik bir oyun için gereken kusursuz geçişleri sağlar.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Eskisinden daha hafif ve daha düşük profilli Nike Zoom Air topuk birimi, Kyrie'ye her adımda hızlı tepki veren yastıklama sunar.
Ayağı Sabitleyen Destek
Benzersiz bant tasarımı Kyrie'nin ayağını sabitler ve topuk kısmında daha fazla destek sağlar.
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Her zaman ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı hareketi yapmalısın ki defans oyuncusu yorulsun ve seni daha fazla savunmak istemesin."
Kyrie Irving
Tasarımın Arka Planı
Daha İyi Ayakkabılara Giden Yol Bilimden Geçer
Kyrie fizik kurallarına meydan okuyormuş gibi hareket eder. Ama Nike Basketball tasarımcısı Leo Chang'in asıl ilham kaynağı, bu hareketlerin bilimsel temeli oldu. Örneğin, Kyrie o kadar çabuk yavaşlar ki (saatte 21 km'den sıfıra 0,2 saniyede iner) ayaklarının sıkıca sabitlenmesi gerekir. Chang, Kyrie'nin ayağını saracak bir bant tasarladı. Böylece Kyrie'nin kendine has zıplayarak şut çekme hareketi her zamankinden daha bitirici hale geldi.
Tasarımın Arka Planı
Daha İyi Ayakkabılara Giden Yol Bilimden Geçer
Kyrie fizik kurallarına meydan okuyormuş gibi hareket eder. Ama Nike Basketball tasarımcısı Leo Chang'in asıl ilham kaynağı, bu hareketlerin bilimsel temeli oldu. Örneğin, Kyrie o kadar çabuk yavaşlar ki (saatte 21 km'den sıfıra 0,2 saniyede iner) ayaklarının sıkıca sabitlenmesi gerekir. Chang, Kyrie'nin ayağını saracak bir bant tasarladı. Böylece Kyrie'nin kendine has zıplayarak şut çekme hareketi her zamankinden daha bitirici hale geldi.
Her Açıya Uygun Tutuş
Kyrie 0,33 saniyeden kısa sürede adam geçebilir. Bu kadar çabuk yön değiştirebilmesi için viraja giren motosiklet gibi yere çok yakın açılarda hareket etmesi gerekir. Chang, izlediği filmde Kyrie'nin neredeyse ayakkabısının yanlarına basarak hareket ettiğini gördükten sonra tabanı yanlardan ayıran kenarı ayakkabıdan çıkardı. Böylece yuvarlatılmış yeni bir dış taban ortaya çıktı.