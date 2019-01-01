Kyrie 1
Bir Nesli Şaşırttı
Gelişmiş tutuş, bölgesel destek ve hafif yastıklamayla Kyrie 1, maçta en hızlı ilk adımı atmanı sağlar.
Kyrie 1
Bir Nesli Şaşırttı
Gelişmiş tutuş, bölgesel destek ve hafif yastıklamayla Kyrie 1, maçta en hızlı ilk adımı atmanı sağlar.
Kyrie 1
Ligin en iyi oyun kurucularından biri olan Kyrie Irving, şimşek hızındaki ilk adımları ve akıcı oyun stiliyle sahaya hakim oluyor. Sahadaki vizyonu ve yaratıcı pasları da en az skorerliği kadar göz kamaştırıyor. Kyrie 1, Kyrie'nin hızını koruması ve kontrolü elinde tutması için ihtiyacı olan üstün tutuşu, desteği ve yastıklamayı sunuyor.
Kyrie 1
Ligin en iyi oyun kurucularından biri olan Kyrie Irving, şimşek hızındaki ilk adımları ve akıcı oyun stiliyle sahaya hakim oluyor. Sahadaki vizyonu ve yaratıcı pasları da en az skorerliği kadar göz kamaştırıyor. Kyrie 1, Kyrie'nin hızını koruması ve kontrolü elinde tutması için ihtiyacı olan üstün tutuşu, desteği ve yastıklamayı sunuyor.
Maksimum Tutuş
Dayanıklı kauçuk dış taban, yan duvarları saran modifiye edilmiş zikzak deseniyle maksimum tutuş sağlar.
Maksimum Tutuş
Dayanıklı kauçuk dış taban, yan duvarları saran modifiye edilmiş zikzak deseniyle maksimum tutuş sağlar.
HyperFuse Yapısı
Üç malzeme katmanının birleştirilmesiyle üretilen neredeyse dikişsiz üst kısım, ihtiyaç duyduğun noktalarda dayanıklılık, nefes alabilirlik ve destek bölgeleri oluşturur.
HyperFuse Yapısı
Üç malzeme katmanının birleştirilmesiyle üretilen neredeyse dikişsiz üst kısım, ihtiyaç duyduğun noktalarda dayanıklılık, nefes alabilirlik ve destek bölgeleri oluşturur.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Ayak tarağındaki Nike Zoom birimi düşük profilli, hızlı tepki veren yastıklamasıyla ilk adımlarını hızlandırır. Topuktaki hafif Phylon köpük ise çarpma etkilerine karşı ekstra yastıklama sunar.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Ayak tarağındaki Nike Zoom birimi düşük profilli, hızlı tepki veren yastıklamasıyla ilk adımlarını hızlandırır. Topuktaki hafif Phylon köpük ise çarpma etkilerine karşı ekstra yastıklama sunar.
Her Yerde Tutuş, Her Yerde Çabukluk