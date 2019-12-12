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Türünün ilk örneği: Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı dersleri ve antrenman kampları için özel olarak tasarlanmış bir antrenman ayakkabısı. Yeni Nike Air Zoom SuperRep ile antrenmanlarında durdurulamaz enerjiye sahip ol.

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Nike SuperRep Go: Nisan 2020'de Satışa Sunuluyor

Seyahatlerde tek başına yaptığın egzersizler ve antrenmanlar için tasarlanan Nike SuperRep Go ile her yerde antrenman yapabileceksin.

Nike SuperRep Cycle: Haziran 2020'de Satışa Sunuluyor

Grup halinde yapılan kondisyon bisikleti dersleri için tasarlanan Nike SuperRep Cycle, bisiklet ayakkabısına yeni bir yaklaşım getiriyor.