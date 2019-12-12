Türünün ilk örneği: Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı dersleri ve antrenman kampları için özel olarak tasarlanmış bir antrenman ayakkabısı. Yeni Nike Air Zoom SuperRep ile antrenmanlarında durdurulamaz enerjiye sahip ol.
Seyahatlerde tek başına yaptığın egzersizler ve antrenmanlar için tasarlanan Nike SuperRep Go ile her yerde antrenman yapabileceksin.
Nike SuperRep Cycle: Haziran 2020'de Satışa Sunuluyor
Grup halinde yapılan kondisyon bisikleti dersleri için tasarlanan Nike SuperRep Cycle, bisiklet ayakkabısına yeni bir yaklaşım getiriyor.