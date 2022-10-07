Antrenman Ayakkabısı Bulma Aracı

Antrenman Ayakkabısı Uyumunu Bul
Doğru antrenman ayakkabısı, hem sakatlıkların önlenmesine yardımcı olur hem de yalnızca iyi bir antrenman yapmakla kalmayıp Kişisel Rekoruna da ulaşmanı sağlayabilir.
Yüksek yoğunluklu antrenman, ağırlık kaldırma, kardiyo veya dans... Hangi antrenmanı yapıyor olursan ol ayakkabı bulma aracımız, sana en uygun çifti bulmaya yardımcı olur.
Yüksek Yoğunluklu Antrenman ve Sınıf Dersleri İçin Tasarlandı
Fitness düzeyini bir üst seviyeye çıkarırken herkese yayacağın enerjini klasik yüksek yoğunluklu antrenman, ev antrenmanı, dans rutini veya setli antrenmanlar dahil en sevdiğin derslere taşı.
Ön yastıklama, burpee freni ve kemer gibi teknolojiler, dinamik bir görünümden çok daha fazlasını sunarak ne kadar tekrar yaparsan yap çarpma etkilerine karşı koruma ve tepki kabiliyeti sunmaya yardımcı olur.
Air Zoom SuperRep 2.
HIIT antrenmanlarında çığır açıyor.
Ayak tarağındaki yastıklama ve burpee freni, geniş ve destekleyici topuk kısmıyla bir araya gelerek rahatça hareket etmene, zıplamana ve ağırlık kaldırmana yardımcı olur. Bu sayede yüksek yoğunluklu antrenmanlarda varını yoğunu ortaya koyabilirsin.
SuperRep Go. Ev antrenmanlarına ve hareketli yaşayanlara yönelik hafiflik ve performans sunuyor.
Oldukça hafif olan bu sneaker, enerjini ortaya çıkarmana yardımcı oluyor. Evde veya spor salonunda yaptığın NTC antrenmanlarında esneklik ve destek sunuyor.
SuperRep Surge.
Spor aletlerine ve normal zemine uygun bir ayakkabı.
Nike React orta taban ve dış tabandaki tutuş ağı bir araya gelerek ayağını desteklerken ayak tarağındaki ZoomX köpük, koşu bandında esneklik sunar. Ayakkabının arkasında bulunan kürek çekme klipsi, mesafe katedebilmen için sabit kalmanı sağlar.
SuperRep Groove.
Kardiyoya yönelik dans dersleri için doğdu.
Hareket etmek için doğan SuperRep Groove ile en zorlu dans rutinlerinde dahi dönüş ve pivot hareketleri yap. Kavrayıcı tabana ve pürüzsüz pivot noktasına sahip bu ayakkabı, sekizlik ritim boyunca tamamen kontrolü ele almanı sağlayacak.
Air Zoom SuperRep 2.
HIIT antrenmanlarında çığır açıyor.
Ayak tarağındaki yastıklama ve burpee freni, geniş ve destekleyici topuk kısmıyla bir araya gelerek rahatça hareket etmene, zıplamana ve ağırlık kaldırmana yardımcı olur. Bu sayede yüksek yoğunluklu antrenmanlarda varını yoğunu ortaya koyabilirsin.
SuperRep Go. Ev antrenmanlarına ve hareketli yaşayanlara yönelik hafiflik ve performans sunuyor.
Oldukça hafif olan bu sneaker, enerjini ortaya çıkarmana yardımcı oluyor. Evde veya spor salonunda yaptığın NTC antrenmanlarında esneklik ve destek sunuyor.
SuperRep Surge.
Spor aletlerine ve normal zemine uygun bir ayakkabı.
Nike React orta taban ve dış tabandaki tutuş ağı bir araya gelerek ayağını desteklerken ayak tarağındaki ZoomX köpük, koşu bandında esneklik sunar. Ayakkabının arkasında bulunan kürek çekme klipsi, mesafe katedebilmen için sabit kalmanı sağlar.
SuperRep Groove.
Kardiyoya yönelik dans dersleri için doğdu.
Hareket etmek için doğan SuperRep Groove ile en zorlu dans rutinlerinde dahi dönüş ve pivot hareketleri yap. Kavrayıcı tabana ve pürüzsüz pivot noktasına sahip bu ayakkabı, sekizlik ritim boyunca tamamen kontrolü ele almanı sağlayacak.
Ağırlık ve İstasyon Çalışması İçin Geliştirildi
Bu ayakkabılarla sınırlarını zorla ve varını yoğunu ortaya koymaya odaklan. Deadlift için kuvvete, kutuya zıplamak için esnekliğe ihtiyaç duyabilirsin. Setli antrenman yapıyorsan bu iki özelliğe de ihtiyacın olur. Sana en uygun olanı bul ve hareket etmeye başla.
Metcon 6.
Ağırlık kaldırma antrenmanlarının ağır şartlarına dayanıklı bir model sunuyor.
Rakipsiz denge, dayanıklılık ve rahatlık vadeden bu ayakkabı, ihtiyacın olan her şeyi sunuyor. Nefes alabilen yapısıyla baskı altındayken seni serin tutan file, koparma ve squat hareketlerinde ekstra güvenlik sunan geniş taban ile ip, halı saha ve asfaltın aşınmasına dayanıklı üst katman sayesinde hiçbir şey seni yolundan alıkoyamayacak.
Nike React Metcon Turbo.
Hızlı ve sağlam bir destek sunuyor.
Nike React Metcon Turbo, desteği ve hızlı tepki kabiliyetini hafif bir modelde sunuyor. Yastıklamadan ip sargısına kadar her ayrıntı, ağırlığı en aza indirirken işlevselliği en üst düzeye çıkaracak şekilde küçültüldü. Böylece ağırlık kaldırma ve zıplama hareketleri arasında tekrar tekrar geçiş yapabilirsin.
Free Metcon.
Free esnekliğini Metcon dengesiyle bir araya getiriyor.
Esnek Nike Free dış taban ve Nike Metcon'un destekleyiciliği sayesinde bu ayakkabı kısa koşu, stüdyo dersi, serbest ağırlık ve kettlebell kaldırma dahil her antrenmana uyum sağlaması için üretildi. Çok yönlü yapısıyla bir sonraki yarışmanda yanında.
Romaleos 4.
Tamamen ağırlık kaldırmaya yönelik bir ayakkabı.
Destekleyici tabanı ve yastıklamasının yanı sıra ayaklarını sabitleyen ayarlanabilir bantları ile en zorlu ağırlık antrenmanlarına hazır olmanı sağlar.
Metcon 6.
Ağırlık kaldırma antrenmanlarının ağır şartlarına dayanıklı bir model sunuyor.
Rakipsiz denge, dayanıklılık ve rahatlık vadeden bu ayakkabı, ihtiyacın olan her şeyi sunuyor. Nefes alabilen yapısıyla baskı altındayken seni serin tutan file, koparma ve squat hareketlerinde ekstra güvenlik sunan geniş taban ile ip, halı saha ve asfaltın aşınmasına dayanıklı üst katman sayesinde hiçbir şey seni yolundan alıkoyamayacak.
Nike React Metcon Turbo.
Hızlı ve sağlam bir destek sunuyor.
Nike React Metcon Turbo, desteği ve hızlı tepki kabiliyetini hafif bir modelde sunuyor. Yastıklamadan ip sargısına kadar her ayrıntı, ağırlığı en aza indirirken işlevselliği en üst düzeye çıkaracak şekilde küçültüldü. Böylece ağırlık kaldırma ve zıplama hareketleri arasında tekrar tekrar geçiş yapabilirsin.
Free Metcon.
Free esnekliğini Metcon dengesiyle bir araya getiriyor.
Esnek Nike Free dış taban ve Nike Metcon'un destekleyiciliği sayesinde bu ayakkabı kısa koşu, stüdyo dersi, serbest ağırlık ve kettlebell kaldırma dahil her antrenmana uyum sağlaması için üretildi. Çok yönlü yapısıyla bir sonraki yarışmanda yanında.
Romaleos 4.
Tamamen ağırlık kaldırmaya yönelik bir ayakkabı.
Destekleyici tabanı ve yastıklamasının yanı sıra ayaklarını sabitleyen ayarlanabilir bantları ile en zorlu ağırlık antrenmanlarına hazır olmanı sağlar.