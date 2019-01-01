Ayağının şekline elektronik olarak uyum sağlayan, çığır açan bağcık sistemi. Her maçta ve her adımda doğru uyumu yakala.
Nike Adapt Uygulamasından güç aldı
Akıllı telefonundan uyumu istediğin gibi ayarlayabilir, ön ayarlar arasında geçiş yapabilir, ışıkları kişiselleştirebilir, pil seviyelerini kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsin. Yeni Siri Kısayolları, ayakkabılarını hareket halindeyken kontrol etmeyi daha da kolaylaştırıyor.
Nasıl Çalıştığını Gör
Kablosuz Kolay Şarj
Ayakkabılarını altlığa yerleştirip ışıkları izleyerek kolaylıkla şarj edebilirsin. Piller ayakkabın ayağındayken bitse bile bağcıklar açılır. Böylece ayakkabılarını dilediğin zaman çıkarabilirsin.