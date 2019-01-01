Nike Adapt nedir?

Ayağının şekline elektronik olarak uyum sağlayan, çığır açan bağcık sistemi. Her maçta ve her adımda doğru uyumu yakala.

Nike Adapt Uygulamasından güç aldı

Akıllı telefonundan uyumu istediğin gibi ayarlayabilir, ön ayarlar arasında geçiş yapabilir, ışıkları kişiselleştirebilir, pil seviyelerini kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsin. Yeni Siri Kısayolları, ayakkabılarını hareket halindeyken kontrol etmeyi daha da kolaylaştırıyor.

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Nasıl Çalıştığını Gör

Uyumu Saatinden Kontrol Et

Uyumu Saatinden Kontrol Et

Rengini Seç

Rengini Seç

Kablosuz Kolay Şarj

Ayakkabılarını altlığa yerleştirip ışıkları izleyerek kolaylıkla şarj edebilirsin. Piller ayakkabın ayağındayken bitse bile bağcıklar açılır. Böylece ayakkabılarını dilediğin zaman çıkarabilirsin.

Nike Adapt BB Basketbol

Nike Adapt BB Basketbol

Nike Adapt Huarache

Nike Adapt Huarache

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