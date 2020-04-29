Yolculuğun Sırasında Kazandığın Zaferleri Kutla

Zaferlerini Kutla
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Betina Gozo
Odak noktanı değiştirerek motivasyonunu koru.
Kendine yeni bir hedef belirlediğin zaman inişler ve çıkışlar yaşamandan daha doğal bir şey yoktur. Pozitif olmak, kendini yerip durmaktan daha fazla motivasyon sağlayacağı için yolculuğun boyunca pozitif yaklaşımını korumak amacıyla zaferlerini kutlaman çok önemlidir.
Hedefinin daha fazla sebze tüketmek için her öğünde yeşillik yemek olduğunu varsayalım. Genellikle bunu başarıyorsun ama bir gün, herhangi bir nedenden dolayı işler planladığın gibi gitmiyor ve o gün hiç yeşillik yiyemiyorsun. Bu duruma iki farklı şekilde bakılabilir:
Birçok kişi, "Hedefime ulaşamadım. Başarısız oldum. Bunu yapmak çok zor." der. Bu da daha fazla negatif düşünceye neden olur: "Yeterince iyi değilim. Bunu başaramayacağım." Bu yüzden sonunda pes ederler.
"Yolculuğun boyunca pozitif yaklaşımını korumak amacıyla zaferlerini kutlaman çok önemlidir"
Betina Gozo
İstediğin gibi geçmeyen günü değerlendirmenin daha pozitif bir yolu ise başardıklarına odaklanmaktır: "Dün her öğünde yeşillik yemeyi başardım; yarın da başaracağım!" ya da "Haftada dört gün her öğün yeşillik yemek, arada sırada salata yemekten daha iyidir!" şeklinde düşünebilirsin.
Aksiliklere değil zaferlere odaklanmak için bakış açını değiştir.
Yaptığın sıkı çalışmayı gerçekten kutladığını hissetmek için yapabileceğin bir başka şey de, yolculuğun sırasında ulaştığın hedefler için kendini ödüllendirmektir. İşte birkaç fikir:
- Kendine Zaman Ayır
Rahatlatıcı bir banyo yaparak kendini şımart ya da biraz meditasyon yap.
- Alışveriş Yap
Yeni bir çift sneaker ya da güzel bir salata kasesi gibi sağlıklı yolda yürümeye devam etmek için seni motive edecek bir şey al.
- Günlük Tut
Başarılarını bir günlüğe yaz. Neler başardığımı okumak, bir an durup bir hedefe ulaşmak için ne kadar sıkı çalıştığımı fark etmemi sağlıyor.
Yapamadığın bir şey için aklına negatif düşünceler gelmeye başladığın zaman, duruma pozitif bir açıdan bakmayı ve yaptığın şeyler için kendini kutlamayı dene. Hedefine ulaştığında ise zaferini doyasıya kutlamaya zaman ayır!