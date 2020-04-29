Yolculuğun Sırasında Kazandığın Zaferleri Kutla

Kendine yeni bir hedef belirlediğin zaman inişler ve çıkışlar yaşamandan daha doğal bir şey yoktur. Pozitif olmak, kendini yerip durmaktan daha fazla motivasyon sağlayacağı için yolculuğun boyunca pozitif yaklaşımını korumak amacıyla zaferlerini kutlaman çok önemlidir.

Hedefinin daha fazla sebze tüketmek için her öğünde yeşillik yemek olduğunu varsayalım. Genellikle bunu başarıyorsun ama bir gün, herhangi bir nedenden dolayı işler planladığın gibi gitmiyor ve o gün hiç yeşillik yiyemiyorsun. Bu duruma iki farklı şekilde bakılabilir:

Birçok kişi, "Hedefime ulaşamadım. Başarısız oldum. Bunu yapmak çok zor." der. Bu da daha fazla negatif düşünceye neden olur: "Yeterince iyi değilim. Bunu başaramayacağım." Bu yüzden sonunda pes ederler.