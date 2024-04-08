Yoga Sütyenim

Gençler olarak bazen ne kadar stres altında olduğumuzu fark etmiyoruz.



Rahatlamanın yollarını bulmalıyız. Özellikle kaslarımız hâlâ gelişim aşamasında olduğundan bu, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok önemli.

Zorlu bir antrenmandan sonra ışıkları kısıp müzik açıyorum. Sonra yoga veya esneme hareketleri yapıyorum.



Mattayken özgürce hareket etmeme yardımcı olacak yumuşak bir spor sütyenine ihtiyaç duyuyorum. Hareketlerimi kısıtlamadan yüksek destek sunduğu için Indy sütyeni tercih ediyorum.



Yoga veya esneme hareketleri yaparken göğüslerinin sabit durmaması çok sinir bozucu oluyor. Indy sütyen, tüm farklı yoga duruşlarında rahat edip güvende hissetmemi sağlayan elastik bir banda sahip.