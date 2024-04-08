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Son güncellenme tarihi: 6 Nisan 2024
Okuma süresi: 2 dk

Yoga Sütyenim

Gençler olarak bazen ne kadar stres altında olduğumuzu fark etmiyoruz.

Rahatlamanın yollarını bulmalıyız. Özellikle kaslarımız hâlâ gelişim aşamasında olduğundan bu, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok önemli.

Zorlu bir antrenmandan sonra ışıkları kısıp müzik açıyorum. Sonra yoga veya esneme hareketleri yapıyorum.

Mattayken özgürce hareket etmeme yardımcı olacak yumuşak bir spor sütyenine ihtiyaç duyuyorum. Hareketlerimi kısıtlamadan yüksek destek sunduğu için Indy sütyeni tercih ediyorum.

Yoga veya esneme hareketleri yaparken göğüslerinin sabit durmaması çok sinir bozucu oluyor. Indy sütyen, tüm farklı yoga duruşlarında rahat edip güvende hissetmemi sağlayan elastik bir banda sahip.

Indy'yi İncele
Yoga Sütyenim
Yoga Sütyenim

Ben yoga yaparken Indy sütyeni giymeyi seviyorum diye senin tercihin de bu modelden yana olacak diye bir şey yok.

Daha hafif aktiviteler yaptığım günlerde sürekli hangi spor sütyeninin bana en uygun olacağını düşünüyorum. Seçeneklerini keşfedip ölçüm yaptırmanı öneririm. Matta, beden eğitimi dersinde veya başka yerlerde seni rahat ettirip güven verecek modelleri bulmalısın.

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Orijinal yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2024

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