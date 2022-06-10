Yeni Nesil: Sky Brown
Sporcular*
Henüz 13 yaşında olan Sky Brown, dünyadaki en genç profesyonel kaykaycı olarak olasılıkların ve pozitifliğin sınırı olmayan bir nesle öncülük ediyor.
540 yapan ilk kadın ve Tokyo 2020'de yarışan en genç profesyonel kaykaycı. Ancak Sky Brown'un kazandığı birçok başarıya çok basit bir pozitif yaklaşımı var. Instagram sayfasında da dediği gibi: "Bir işi 'sevdiğin için' yap!".
Sky bambaşka bir sporcu: Galibiyetin yerine duygularının peşinden giden radikal bir optimist. Bu, geçmişten farklı olarak sporu rekabetten çok oyun olarak gören bir neslin benimsediği ortak bir tutum.
Sky ve kaykaycı arkadaşları için daha iyiye gitmenin getirdiği heyecan da bu sporu sevme nedenlerinden biri. "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Spora seviye atlatmak ve sınırları aşmak istiyoruz. Bir de hepimiz çokça eğlenmek istiyoruz." diyor Sky.
"Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Spora seviye atlatmak ve sınırları aşmak istiyoruz. Bir de hepimiz çokça eğlenmek istiyoruz."
– Sky Brown
Arkadaşlarıyla beraber geçmiş neslin kaykaycılarından nasıl bir farkları olduğunu sorduğumuzda Sky, "Saatlerce kayabilecek enerjiye sahibiz. Kaykaya ara verdiğimizde de durup dinlenmiyoruz. Başka bir şey oynamaya geçiyoruz." diyor.
Ne dansta, ne kaykayda ne de sörtfe sınır tanıyan Sky, kendi neslini de yanında zirveye taşıyor. "İnsanlara yanıldıklarını göstermeyi, kaykaycıların yaşının veya fiziksel özelliklerinin önemli olmadığını öğretmeyi seviyorum." diyor. "Kendine inanıp çabaladığında her şeyi başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum."
"Saatlerce kayabilecek enerjiye sahibiz. Kaykaya ara verdiğimizde de durup dinlenmiyoruz. Başka bir şey oynamaya geçiyoruz."
– Sky Brown
"Kendine inanıp çabaladığında her şeyi başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum."
– Sky Brown