Yeni Nesil: Sky Brown

540 yapan ilk kadın ve Tokyo 2020'de yarışan en genç profesyonel kaykaycı. Ancak Sky Brown'un kazandığı birçok başarıya çok basit bir pozitif yaklaşımı var. Instagram sayfasında da dediği gibi: "Bir işi 'sevdiğin için' yap!".

Sky bambaşka bir sporcu: Galibiyetin yerine duygularının peşinden giden radikal bir optimist. Bu, geçmişten farklı olarak sporu rekabetten çok oyun olarak gören bir neslin benimsediği ortak bir tutum.