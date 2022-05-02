Uzmanlardan Yeme Krizleriyle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

Basitçe açıklamak gerekirse yeme krizi, bir yiyeceği (genellikle çok miktarda) yemek için aniden ortaya çıkan ve gitmek bilmeyen istektir. Üstelik bu yiyecekler genellikle kişisel trainer'ın/koçun/doktorunun tasvip etmeyeceği türde olur. Yeme krizleri genellikle açken, yani kan şekeri ve enerji seviyesi düşükken yaşanır. Sertifikalı beslenme danışmanı ve sertifikalı doğal beslenme şefi Katherine Haysbert, bu durumun düşünmeden yemeye davetiye çıkardığını söylüyor. Ancak yeme krizleri tokken de yaşanabilir (Çorba, salata ve sandviçin ardından hiç çikolata parçacıklı büyük bir kurabiye yemediğine bizi inandıramazsın).



Yeme krizine boyun eğmek, kontrolü kaybettiğini düşünmene neden olabilir. Bu, bir açıdan doğrudur. Vücutlarımızda hedonistik (yani haz arayan) bir sistem vardır. Precision Nutrition'ın program direktörü Dr. Krista Scott-Dixon, bu sistemin iştahınla birlikte çalışarak yiyeceklerden alabileceğin "ödüllere" göre ne yiyeceğine karar vermende etkili olduğunu açıklıyor.



Yeme krizleri fizyolojik besin alma ihtiyacından kaynaklanabilir. Örneğin, kahvaltı etmediysen birkaç saat sonra göreceğin bir sandviç ağzını sulandırabilir. Ancak çoğu yeme krizi, bazı yiyeceklerin sağlayabildiği ve Scott-Dixon'ın "duygusal anestezik" dediği rahatlatıcı duyguyla psikolojik olarak bağlantılıdır. Bir başka deyişle, lezzetiyle aklını başından alan bir kurabiye bir yandan da çocukluğunda evde pişen kurabiyeleri hatırlatarak sana hoş bir nostalji yaşatıyor olabilir.