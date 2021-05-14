Uzmanlardan Yeme Krizleriyle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

Rehberlik
Yeme Krizleriyle Başa Çıkmayı Öğren
Bu, bildiğin "şekeri ve tuzu kes" yazılarından değil. Onun yerine, "yeme krizleriyle başa çıkmayı bilirsen ne zaman neyi yiyeceğine (veya yemeyeceğine) sen karar verebilirsin" diyor.
1. Çikolata
2. Dondurma
3. Kızarmış patates
4. Pizza
5. Kurabiye
Bu listeyi okumak ağzını sulandırıp mideni guruldatmaya yettiyse bunun tahmin edilebilir olduğunu söylememiz gerekiyor: Yakın tarihli anketlere göre bunlar, yeme krizine yol açan en yaygın gıdalardan bazıları.
Peki, yeme krizi nedir ve neden yaşanır? Şimdi işin mutfağına girelim.
İsteği Anlamak
Basitçe açıklamak gerekirse yeme krizi, bir yiyeceği (genellikle çok miktarda) yemek için aniden ortaya çıkan ve gitmek bilmeyen istektir. Üstelik bu yiyecekler genellikle kişisel trainer'ın/koçun/doktorunun tasvip etmeyeceği türde olur. Yeme krizleri genellikle açken, yani kan şekeri ve enerji seviyesi düşükken yaşanır. Sertifikalı beslenme danışmanı ve sertifikalı doğal beslenme şefi Katherine Haysbert, bu durumun düşünmeden yemek yemeye davetiye çıkardığını söylüyor. Ancak yeme krizleri tokken de yaşanabilir (Çorba, salata ve sandviçin ardından hiç çikolata parçacıklı büyük bir kurabiye yemediğine bizi inandıramazsın).
Yeme krizine boyun eğmek, kontrolü kaybettiğini düşünmene neden olabilir. Bu, bir açıdan doğrudur. Vücutlarımızda hedonistik (yani haz arayan) bir sistem vardır. Precision Nutrition'ın program direktörü Dr. Krista Scott-Dixon, bu sistemin iştahınla birlikte çalışarak yiyeceklerden alabileceğin "ödüllere" göre ne yiyeceğine karar vermende etkili olduğunu açıklıyor.
"Yeme krizleri genellikle açken, yani kan şekeri ve enerji seviyesi düşükken yaşanır. Bu durum, düşünmeden yemek yemeye davetiye çıkarır."
Katherine Haysbert
Sertifikalı Beslenme Danışmanı
Yeme krizleri fizyolojik besin alma ihtiyacından kaynaklanabilir. Örneğin, kahvaltı etmediysen birkaç saat sonra göreceğin bir sandviç ağzını sulandırabilir. Ancak çoğu yeme krizi, bazı yiyeceklerin sağlayabildiği ve Scott-Dixon'ın "duygusal anestezik" dediği rahatlatıcı duyguyla psikolojik olarak bağlantılıdır. Bir başka deyişle, lezzetiyle aklını başından alan bir kurabiye bir yandan da çocukluğunda evde pişen kurabiyeleri hatırlatarak sana hoş bir nostalji yaşatıyor olabilir.
Canımız Neden Sağlıksız Yiyecekleri Çeker?
Sağlıklı beslenen biri olsan bile canının neden hiç havuç veya badem çekmediğini (çekiyorsa seni tebrik ederiz) merak ediyor musun? Haysbert'e göre rahatlatıcı yiyecek faktörünün dışında, yeme krizleri genellikle homeostaz (basitçe, denge) kaybolduğunda ortaya çıkar ve enerjimizi hızlıca takviye etmek için karbonhidrat açısından zengin yiyecekleri tercih etme eğiliminde oluruz. Ama şekerleme veya kızarmış patates yedikten kısa süre sonra açlığın yeniden başına vurduğunu fark ettiysen bu önlemin uzun süreli olmadığını biliyorsun demektir.
Üstelik Scott-Dixon'a göre bu, istek ve beğeni sistemlerin arasında ortaya çıkardığı çatışma yüzünden kendini suçlu hissetmene de neden olabilir. Bazen canın bir yiyeceği ister ama onu yediğin zaman beklentilerin karşılanmaz ve bu yüzden beynin, yiyecekten alman gereken ödülü alamadığını düşünür. Bu çatışmadan kaçınmak, sadece sana daha iyi hissettirecek yeme krizlerine (daha kötü hissettirecek olanlara değil) teslim olmanın bir yolu olabilir.
Bunu nasıl yapacağını (ve yeme krizlerini kontrol etmenin uzmanlarca desteklenen diğer yollarını) öğrenmek için okumaya devam et.
01. Sık sık ve iyi beslenmeye çalış.
Sık sık yeme krizi yaşamamız, genellikle vücudumuzun "Şu anda ihtiyacım olan şeyi alamadığımı hissediyorum." mesajıdır. Bu olduğunda, aslında ne yaşadığını anlamak için vücudunun sesini dinle. Haysbert, öğünlerinin arasına büyük boşluklar koyman yüzünden vücudunun, hayatta kalmak için bir yiyeceğe mutlaka ihtiyacı olduğunu zannedebileceğini söylüyor. Karbonhidrat, sağlıklı yağ ve protein arasında denge kurarak beslenmeye çalış. Öğünlerinin çoğunda işlenmemiş veya çok az işlenmiş yiyecekler tüketmeye dikkat et. Yeme krizlerinden bir türlü kurtulamıyorsan bir beslenme uzmanına danışmayı da deneyebilirsin.
02. Daha çok uyu.
Scott-Dixon, uykunun metabolizmayı düzenlemede çok önemli olduğunu söylüyor. Bazı araştırmalar, yeterince uyumamanın açgözlü hedonist sistemi daha çok çalıştırabileceğini, bunun da yeme ve bazen aşırı yeme arzusunu şiddetlendirebileceğini gösteriyor. Metabolizmanı düzgün çalıştırmak ve yeme krizi yaşama olasılığını azaltmak için yeterince uyumaya çalış (uzmanlar, her gece 7 saatin yeterli olduğu noktasında hemfikir).
03. Sırf yeme krizini atlatmak için başka şeyler yeme.
Canın cips çektiğinde önce sebze çubukları, sonra da kraker yedikten sonra nihayet pes edip cips yediğini düşünelim. Cipsi en başta yeseydin hem stres olmayacaktın hem de daha fazla kalori almayacaktın. Haysbert'e göre bunun nedeni, beyninin istediği ödülü başka yiyeceklerle kazanmaya çalışma düşüncesidir. Aklından çıkmayan yiyeceği en başta yiyerek bu kısır döngüden kurtulabilirsin. Ama önce, sıradaki adımda ustalaşmalısın…
04. Kendine karşı dürüst ol.
Biraz önce bahsettiğimiz istek ve beğeni sistemlerini hatırlıyor musun? Sorunu çözmek istiyorsan aklından çıkaramadığın yiyeceğin isteğini ne kadar iyi karşıladığına dürüstçe karar vermen gerekiyor. Scott-Dixon yavaşlamanı, yediğin yiyeceğin tadına dikkat etmeni ve beklentilerinle ne ölçüde uyuştuğunu gerçek zamanlı olarak değerlendirmeni söylüyor. Yiyeceğe puan vermeyi dene: 5 üstünden 4 veya 5 mi, yoksa 2 veya 3'e daha mı yakın? Yanıtın ikincisiyse o yiyeceği yemeyi bırak ve gelecek için bu anı zihnine kazı. İlk yanıtı verdiysen afiyet olsun. Haysbert, lezzetli yiyecekler yemenin tamamen insani (ve sana iyi gelen) bir şey olduğunu söylüyor.
05. Diyetini çeşitlendir.
Kendini kurallarla, yasak yiyeceklerle kısıtlamanın ve yediğin her şeyi kafana takmanın ne insani olduğunu ne de sana iyi geldiğini, üstelik bunun daha çok yeme krizi yaşamana neden olabileceğini söyleyen Haysbert'e göre, diyetimiz çeşitlilik içerdiğinde vücudumuz farklı besin kaynaklarından daha çok besin maddesi aldığı için yeme krizleri azalır. Ayrıca kendimize yasakladığımız şeyleri canımızın istemesi çok doğaldır. Haysbert, yiyebileceğin şeylere odaklanmanı ("bir protein kaynağı ve iki garnitür" şeklinde düşünmek yerine "sebze ve protein dolu tahıl kasesi" şeklinde düşün) ve sağlıklı yeni yiyecekler deneyerek seçeneklerini artırmanı tavsiye ediyor.
Gerek olduğunu sanmıyoruz ama biz yine de söyleyelim: "Çeşitlik içeren diyet" bir oturuşta çikolata, dondurma, kızarmış patates, pizza ve kurabiye yemek demek değildir. Gerçi hepsini tek seferde yersen bir daha hiçbirini canının çekmeyeceğinden emin olabilirsin…
Yazan: Brooke Slade
Çizen: Davide Bonazzi
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