Uzmanlardan Yeme Krizleriyle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

01. Sık sık ve iyi beslenmeye çalış.



Sık sık yeme krizi yaşamamız, genellikle vücudumuzun "Şu anda ihtiyacım olan şeyi alamadığımı hissediyorum." mesajıdır. Bu olduğunda, aslında ne yaşadığını anlamak için vücudunun sesini dinle. Haysbert, öğünlerinin arasına büyük boşluklar koyman yüzünden vücudunun, hayatta kalmak için bir yiyeceğe mutlaka ihtiyacı olduğunu zannedebileceğini söylüyor. Karbonhidrat, sağlıklı yağ ve protein arasında denge kurarak beslenmeye çalış. Öğünlerinin çoğunda işlenmemiş veya çok az işlenmiş yiyecekler tüketmeye dikkat et. Yeme krizlerinden bir türlü kurtulamıyorsan bir beslenme uzmanına danışmayı da deneyebilirsin.



02. Daha çok uyu.



Scott-Dixon, uykunun metabolizmayı düzenlemede çok önemli olduğunu söylüyor. Bazı araştırmalar, yeterince uyumamanın açgözlü hedonist sistemi daha çok çalıştırabileceğini, bunun da yeme ve bazen aşırı yeme arzusunu şiddetlendirebileceğini gösteriyor. Metabolizmanı düzgün çalıştırmak ve yeme krizi yaşama olasılığını azaltmak için yeterince uyumaya çalış (uzmanlar, her gece 7 saatin yeterli olduğu noktasında hemfikir).



03. Sırf yeme krizini atlatmak için başka şeyler yeme.



Canın cips çektiğinde önce sebze çubukları, sonra da kraker yedikten sonra nihayet pes edip cips yediğini düşünelim. Cipsi en başta yeseydin hem stres olmayacaktın hem de daha fazla kalori almayacaktın. Haysbert'e göre bunun nedeni, beyninin istediği ödülü başka yiyeceklerle kazanmaya çalışma düşüncesidir. Aklından çıkmayan yiyeceği en başta yiyerek bu kısır döngüden kurtulabilirsin. Ama önce, sıradaki adımda ustalaşmalısın…





04. Kendine karşı dürüst ol.



Biraz önce bahsettiğimiz istek ve beğeni sistemlerini hatırlıyor musun? Sorunu çözmek istiyorsan aklından çıkaramadığın yiyeceğin isteğini ne kadar iyi karşıladığına dürüstçe karar vermen gerekiyor. Scott-Dixon yavaşlamanı, yediğin yiyeceğin tadına dikkat etmeni ve beklentilerinle ne ölçüde uyuştuğunu gerçek zamanlı olarak değerlendirmeni söylüyor. Yiyeceğe puan vermeyi dene: 5 üstünden 4 veya 5 mi, yoksa 2 veya 3'e daha mı yakın? Yanıtın ikincisiyse o yiyeceği yemeyi bırak ve gelecek için bu anı zihnine kazı. İlk yanıtı verdiysen afiyet olsun. Haysbert, lezzetli yiyecekler yemenin tamamen insani (ve sana iyi gelen) bir şey olduğunu söylüyor.





05. Diyetini çeşitlendir.



Kendini kurallarla, yasak yiyeceklerle kısıtlamanın ve yediğin her şeyi kafana takmanın ne insani olduğunu ne de sana iyi geldiğini, üstelik bunun daha çok yeme krizi yaşamana neden olabileceğini söyleyen Haysbert'e göre, diyetimiz çeşitlilik içerdiğinde vücudumuz farklı besin kaynaklarından daha çok besin maddesi aldığı için yeme krizleri azalır. Ayrıca kendimize yasakladığımız şeyleri canımızın istemesi çok doğaldır. Haysbert, yiyebileceğin şeylere odaklanmanı ("bir protein kaynağı ve iki garnitür" şeklinde düşünmek yerine "sebze ve protein dolu tahıl kasesi" şeklinde düşün) ve sağlıklı yeni yiyecekler deneyerek seçeneklerini artırmanı tavsiye ediyor.



Gerek olduğunu sanmıyoruz ama biz yine de söyleyelim: "Çeşitlik içeren diyet" bir oturuşta çikolata, dondurma, kızarmış patates, pizza ve kurabiye yemek demek değildir. Gerçi hepsini tek seferde yersen bir daha hiçbirini canının çekmeyeceğinden emin olabilirsin…