Trained Podcast: Safiya Noble ile Yanıtları İnternette Aramak Üzerine

Rehberlik

Yazar ve akademisyen, internetteki davranışlarımızı neden gözden geçirmemiz gerektiğini ve gerçek hayatta daha iyi bağlantılar bulmak için ne yapabileceğimizi açıklıyor.

Son güncellenme tarihi: 23 Haziran 2021
Yazar Safiya Noble'a Göre İnternette Gerçek Yanıtlar Nasıl Bulunur

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Doğru olan ortada. Ama UCLA'de bilgi çalışmaları doçenti olan Dr. Safiya Noble'a göre doğruyu, çoğu kişinin beklediği üzere 0,03 saniyede bulamayabiliriz. "Trained" serisinin bu bölümünde "Algorithms of Oppression" kitabının yazarı ve Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, büyük teknoloji şirketleri ve medya reklamverenlerinin gelirlerini artırmak ve dikkat aralığımızı kısaltmak için arama sonuçlarını nasıl manipüle ettiği ve bu değişikliklerin toplumumuzu nasıl etkilediği üzerine konuşuyor. Yazar ayrıca neden bazı bilgi türlerinin internette çıkmadığını ve dijital diyetimizi oluşturan öğelerin farkında olmamızın neden çok önemli olduğunu açıklıyor. Yapay zekayı gerçek hayata tercih etmek her zaman daha cazip gelir, ancak Noble'ın analizleri günlük alışkanlıklarımızda bazı basit değişiklikler yapmamıza yardımcı olabilir.

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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