Yazar David Epstein'a göre Becerilerinizi Neden Çeşitlendirmelisiniz

"New York Times" çok satan yazarı ve spor bilimleri yazarı David Epstein'e 2020 hakkındaki düşüncelerini sorduğunda, başa çıkmanı sağlayacak özelliklere sahipsen öngörülemeyen ve "sıra dışı" bir zaman olan geçtiğimiz yılın gelişime kapı açacağını söyleyecektir. "Trained"in bu bölümünde başa çıkmana yardımcı olacak özellikler hakkında bilgi edin. Bu bölümde Epstein, Nike Kıdemli Performans Direktörü ve elit sporculara antrenörlük yapan bir Nike Performance Council üyesi olan sunucu Ryan Flaherty ile görüntülü sohbet gerçekleştiriyor. Epstein spor, farklı konular ve beceriler gibi pek çok şeyde deneyim elde etmenin, tek bir konuda uzmanlaşmaktan daha iyi olduğunu anlatıyor. Ayrıca, başarının doğrusal veya yaşa bağlı bir olgu olmadığını savunurken hem spor salonunda hem de başka alanlarda daha tatmin edici bir hayat sürmek için kendimize sorabileceğimiz sorulardan bahsediyor.