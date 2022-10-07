Trained Podcast: David Epstein ile Güçlü Yönlerini Çeşitlendir

Rehberlik

Tek bir şeyde uzmanlaşmaktansa birden fazla beceri, konu veya sporla ilgilenmenin, hayatta nasıl daha büyük bir başarı elde etmene yardımcı olacağını öğren.

Son güncellenme tarihi: 30 Haziran 2022
Okuma süresi: 2 dk
Yazar David Epstein'a göre Becerilerinizi Neden Çeşitlendirmelisiniz

"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

"New York Times" çok satan yazarı ve spor bilimleri yazarı David Epstein'e 2020 hakkındaki düşüncelerini sorduğunda, başa çıkmanı sağlayacak özelliklere sahipsen öngörülemeyen ve "sıra dışı" bir zaman olan geçtiğimiz yılın gelişime kapı açacağını söyleyecektir. "Trained"in bu bölümünde başa çıkmana yardımcı olacak özellikler hakkında bilgi edin. Bu bölümde Epstein, Nike Kıdemli Performans Direktörü ve elit sporculara antrenörlük yapan bir Nike Performance Council üyesi olan sunucu Ryan Flaherty ile görüntülü sohbet gerçekleştiriyor. Epstein spor, farklı konular ve beceriler gibi pek çok şeyde deneyim elde etmenin, tek bir konuda uzmanlaşmaktan daha iyi olduğunu anlatıyor. Ayrıca, başarının doğrusal veya yaşa bağlı bir olgu olmadığını savunurken hem spor salonunda hem de başka alanlarda daha tatmin edici bir hayat sürmek için kendimize sorabileceğimiz sorulardan bahsediyor.

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'ye trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

İlgili Hikayeler

Dr Chloe Carmichael'a Göre Stres ve Kaygının Avantajları ve Bu Avantajları Elde Etmenin Yolları

Rehberlik

Trained Podcast: Dr. Chloe ile Endişeyi Başarıya Dönüştür

Nike CEO'su John Donahoe'ya göre Zihinsel Zindeliği Nasıl Benimseriz

Rehberlik

Trained Podcast: John Donahoe ile Ruh Sağlığına Yatırım Yapma Üzerine

NBA All-Star Jrue Holiday Defansif Akıl Oyunları Oynuyor

Rehberlik

Trained Podcast: Jrue Holiday ile Bir Adım Önde Olmak Üzerine

Spor Psikoloğu Graham Betchart'tan Ana Odaklanmanın Yolları

Rehberlik

Trained Podcast: Graham Betchart ile Ana Odaklanarak Oynamak (ve Yaşamak) Üzerine

CrossFit Sporcusu Chandler Smith'ten Zihinsel Antrenman İpuçlarıyla Hedeflerine Ulaş

Rehberlik

Trained Podcast'i: Chandler Smith ile Her Engeli Aşmak Üzerine