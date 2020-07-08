Yatmadan Önce Yapabileceğin Esneme Hareketleriyle Rahatla

Rehberlik
Son güncellenme tarihi: 8 Temmuz 2020

Hazırlayan: Kirsty Godso

Geceleri daha iyi uyumak için günün stresini at.

Kasları rahatlatmak, geceleri daha iyi uyumana yardımcı olabilir. Sana yatmadan önce rahatlamana yardımcı olacak kolay bir esneme rutini göstereceğim.

Her bir esneme hareketini en az 30 saniye yap. Hareketi iki tarafa ayrı ayrı yapıyorsan her tarafa en az 30 saniye ayır.

İşte yapacağımız hareketler:

01. Dizi Bükerek Kalça Fleksörünü Esnetme
Bu hareket, beli üst bacağa bağlayan psoas adlı karın kası da dahil olmak üzere kalça fleksörünü esnetir.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

02. 90/90 Esneme
Gergin kalça rotatorları için harika bir kalça esnetme hareketidir ve güvercin duruşu için iyi bir alternatiftir.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

03. Destek Alıp 4 Rakamı Oluşturarak Esneme
Kanepe, yatak veya sandalyeni kullanarak yere in ve kalça rotatorlarını, yani piriformis kasını esnet.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

04. Latismus Esnetme
Kürek kemiklerinin ve sırtındaki en büyük kaslar olan latismus kaslarının gevşediğini hissedeceksin.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

05. Destek Alarak Hamstring Esnetme
Destek almak, sıkı hamstring kaslarını gevşetmeye yardımcı olabilir.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

06. Kurbağa Duruşunda Esneme
Bu, kasık ve kalça için harika bir esneme hareketidir.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

07. Uzanarak Göğsü Esnetme
Şınav çekiyorsan, kürek çekme hareketi yapıyorsan, ağır torbalar taşıyorsan ya da bilgisayar karşısında çalışıyorsan bu esneme hareketi göğüs kaslarını, ön kısmı, omuzları ve kolları gevşetmeye yardımcı olur.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

08. Çocuk Duruşu
Nefesine odaklanarak yapacağın bu rahatlatıcı hareketle rutini tamamla.

Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

Şimdi gece iyi bir uyku çekmeye hazırsın!

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Orijinal yayınlanma tarihi: 1 Ocak 1970