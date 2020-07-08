Yatmadan Önce Rahatlamak İçin Yapabileceğin 8 Esneme Hareketi

Kasları rahatlatmak, geceleri daha iyi uyumana yardımcı olabilir. Sana yatmadan önce rahatlamana yardımcı olacak kolay bir esneme rutini göstereceğim.



Her bir esneme hareketini en az 30 saniye yap. Hareketi iki tarafa ayrı ayrı yapıyorsan her tarafa en az 30 saniye ayır.



İşte yapacağımız hareketler:



01. Dizi Bükerek Kalça Fleksörünü Esnetme

Bu hareket, beli üst bacağa bağlayan psoas adlı karın kası da dahil olmak üzere kalça fleksörünü esnetir.