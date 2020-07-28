Yarıştan Önce Neler Yemeli?

Ancak bu, yarıştan önce bir ay boyunca dilim dilim ekmek ve kase kase tahıl yemek ya da 5K için karbonhidrat yüklemesi yapmak anlamına gelmez. 25 yıldan uzun zamandır profesyonel sporculara, dayanıklılık sporcularına ve takımlara danışmanlık yapan Sporcu Beslenmesi Uzmanı ve Kayıtlı Diyetisyen Monique Ryan, daha fazla karbonhidrat tüketme yönteminin 90 dakikadan uzun yarışlara uygun olduğunu söylüyor. Ayrıca bunu dar bir zaman aralığında yapabilirsin.



Etkinlikten üç dört gün önce öğünlerindeki karbonhidrat oranını yüzde 70-75'e çıkar ve bu esnada protein ve sağlıklı yağ almaya devam et. Maciel, yarıştan önceki akşam bir tabak dolusu spagetti yemenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor: "Bunu yaparsan ertesi gün kendini halsiz hissedersin ve glikojen depoların da artmış olmaz. Bu, vücudunun bir gecede başarabileceği bir iş değildir."



Ryan, uzun bir yarışa hazırlanıyorsan bu beslenme stilini antrenman sırasında (örneğin, en uzun koşularından önceki günlerde) deneyip sana en uygun yöntemi bulmanı söylüyor. Böylece yarış günü başlangıç çizgisindeki yerini almadan önce hiçbir sürprizle karşılaşmazsın.