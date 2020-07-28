Yarıştan Önce Neler Yemeli?

Hazırlayan: Nike Running
Performansının zirvede olmasını istiyorsan antrenmanın kadar yediklerine de dikkat etmelisin.
Etkinlik gününde, başlangıç çizgisindeki yerini aldığın zaman başlayan sağanak yağmuru ya da işaret verilince koşucuların savurduğu dirsekleri engelleyemezsin. Ama şunu kesinlikle kontrol edebilirsin: Koşu boyunca gücünü korumak için ideal şekilde beslenebilirsin. İşte, yemen gereken yiyecekler.
Yarıştan önce ne yiyip içeceğini bilmek için biraz sporcu beslenmesi hakkında bilgi sahibi olmak ve çokça deneme yanılma yapmak gerekir. İdeal bir yarış öncesi yemek menüsü olmamakla birlikte, burada paylaştığımız kurallar sana en uygun beslenme stratejisini planlamana yardımcı olabilir. Hazırsan başlayalım.
Yarıştan Önceki Günlerde Ne Yemelisin?
Precision Nutrition'ın Performans-Beslenme Baş Koçu ve Kayıtlı Diyetisyen Ryan Maciel, antrenman yaparken kalorilerinin yarısından fazlasını karbonhidratlardan, dörtte birini proteinden, geri kalanını ise yağdan almaya çalışman gerektiğini söylüyor.
Kaslar ve karaciğerde glikojen olarak depolanan karbonhidrat, vücudunun en kolay erişebildiği enerji kaynağı olduğu için diyetinin en büyük kısmını oluşturmalıdır. Karbonhidrat yüklemesinin, büyük bir etkinlikten önce glikojen depolarını doldurmak isteyen koşucuların çok başvurduğu bir yöntem olması da bu yüzdendir.
"Antrenman yaparken kalorilerinin yarısından fazlasını karbonhidratlardan, dörtte birini proteinden, geri kalanını ise yağdan almaya çalışmalısın"
Ryan Maciel, Precision Nutrition Performans-Beslenme Baş Koçu
Ancak bu, yarıştan önce bir ay boyunca dilim dilim ekmek ve kase kase tahıl yemek ya da 5K için karbonhidrat yüklemesi yapmak anlamına gelmez. 25 yıldan uzun zamandır profesyonel sporculara, dayanıklılık sporcularına ve takımlara danışmanlık yapan Sporcu Beslenmesi Uzmanı ve Kayıtlı Diyetisyen Monique Ryan, daha fazla karbonhidrat tüketme yönteminin 90 dakikadan uzun yarışlara uygun olduğunu söylüyor. Ayrıca bunu dar bir zaman aralığında yapabilirsin.
Etkinlikten üç dört gün önce öğünlerindeki karbonhidrat oranını yüzde 70-75'e çıkar ve bu esnada protein ve sağlıklı yağ almaya devam et. Maciel, yarıştan önceki akşam bir tabak dolusu spagetti yemenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor: "Bunu yaparsan ertesi gün kendini halsiz hissedersin ve glikojen depoların da artmış olmaz. Bu, vücudunun bir gecede başarabileceği bir iş değildir."
Ryan, uzun bir yarışa hazırlanıyorsan bu beslenme stilini antrenman sırasında (örneğin, en uzun koşularından önceki günlerde) deneyip sana en uygun yöntemi bulmanı söylüyor. Böylece yarış günü başlangıç çizgisindeki yerini almadan önce hiçbir sürprizle karşılaşmazsın.
Önceki Akşam Ne Yemelisin?
Ryan'ın iyi bir haberi var: Yarıştan önceki günlerde karbonhidrat yüklemesi yaptıysan glikojen seviyelerin maksimumda olacağı için yarıştan önceki akşam normal yemek yiyebilirsin. Bu, yarış sabahı aç uyanmanı, şişkinlik yaşamamanı ve koşu öncesi yemeğine hazır olmanı da sağlayacaktır.
"Normal" yemek, makro besin oranları ideal düzeyde olan (yani kalorilerinin yarısından fazlasını karbonhidratlardan, dörtte birini proteinden, geri kalanını yağdan aldığın diyet), dengeli bir akşam yemeği yemek ve iki porsiyon yeme fikrine teslim olmamak anlamına gelir. Tabağında hangi yiyecek olursa olsun sana zararı dokunmayacağından emin olmak için en uzun koşulardan önceki geceler onu test etmiş olmalısın.
Yarış Sabahı Ne (ve Ne Zaman) Yemelisin?
Yarış sabahı yapacağın kahvaltı, karmaşık bir konudur. Koşun için sana güç sağlayacak kadar yemelisin ama yarış sırasında yemeği midende hissedecek kadar yememelisin. Çoğu yarışın sabahın erken saatlerinde, yani henüz acıkmadığımız saatlerde başlaması, işleri daha da zorlaştırır.
Maciel, koşmadan en az iki saat önce kahvaltı yapabileceğin bir saatte kalkabiliyorsan normal, dengeli (yani ideal karbonhidrat, protein ve yağ oranlarına uygun) bir kahvaltı yapmanı söylüyor .
Erken kalkmak istemiyorsan koşmaya başlamadan bir saat önce bu öğünü küçültüp ye. Maciel, "Bu noktada genellikle sıvı tüketmeyi öneriyoruz." diyor. Tam tahıl gibi iyi bir kompleks karbonhidrat kaynağını öğününe dahil etmeyi unutma. Vücudunun kompleks karbonhidratları çözmesi daha uzun sürer ve dolayısıyla koşu sırasında ekstra enerjiye en çok ihtiyaç duyduğun anda kan dolaşımına karışırlar (ideal bir shake için yulaf, yerfıstığı ezmesi, orman meyvesi ve soya veya inek sütü kullanabilirsin).
Neleri Yememelisin?
Kimileri yarıştan önce sahanda yumurtalı sandviçin en iyisi olduğunu söylerken kimileri yiyebileceğin en kötü şey olduğunu söyler. Bir etkinlikten önce yenebilecek "yanlış" veya "kötü" yiyecekler yoktur. Sana uygun olmayan yiyecekler vardır. Maciel'e göre tek bir kural var: "Yarıştan önce yeni bir yiyecek denememelisin. Antrenmanının son birkaç ayında denediğin şeyleri yemelisin."
Maciel, bununla birlikte çoğu koşucunun çok yağ veya lif içeren yarış öncesi öğünlerden kaçınması gerektiğini söylüyor. Bu tip yiyecekleri sindirmek daha uzun zaman aldığı için miden zorlanabilir ve koşarken bağırsak sorunları yaşayabilirsin.
"Yarıştan önce yeni bir yiyecek denememelisin"
Ryan Maciel, Precision Nutrition Performans-Beslenme Baş Koçu
Nasıl Sıvı Almalısın?
Maciel, antrenmanından verim almak istiyorsan her zaman, özellikle de hazırlandığın etkinlikten önceki birkaç haftada doğru şekilde sıvı alman gerektiğini söylüyor: "Yarıştan önceki gece bol bol su içmek, önceki günler yeterince sıvı almamış olmanı telafi etmeyecektir." Bir başka deyişle; antrenman yaparken yeterince sıvı almadıysan fitness düzeyin, yeterince sıvı almış olsan sahip olacağın düzeyin altında olacaktır.
Maciel, yarış sırasında matarandan her 15-20 dakikada bir ya da su istasyonlarından geçtikçe su içmeni söylüyor ve 90 dakikadan uzun koşacaksan su yerine spor içeceği tercih etmeni öneriyor. Spor içeceği, sodyum ve potasyum gibi terle kaybettiğin elektrolitleri içerir. Bunlar koşarken gücünü koruman ve bitiş çizgisine ulaşman açısından çok önemlidir.